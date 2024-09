Die Zalando SE-Aktie erlebte am 30. September 2024 eine turbulente Handelsphase an der Frankfurter Börse. Infolge eines Mistrade-Antrags wurden zwei Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 1.800 Aktien zu Kursen von 28,15 EUR und 28,17 EUR annulliert. Der Antragsteller gab einen Fair Value von 29,17 EUR an, was die Volatilität der Aktie unterstreicht.

Aktuelle Marktentwicklung

Im weiteren Handelsverlauf setzte sich der Abwärtstrend fort. Gegen Mittag verzeichnete das Papier einen Rückgang um 1,5 Prozent auf 29,24 EUR. Trotz dieser Schwäche liegt der Kurs deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 15,95 EUR vom Januar. Analysten sehen im Durchschnitt ein Kursziel von 33,15 EUR, was auf weiteres Potenzial hindeutet. Die nächsten Quartalszahlen, die am 5. November erwartet werden, könnten neue Impulse für den Aktienkurs liefern.

