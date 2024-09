Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Aktienmärkten wurde in der vergangenen Handelswoche ein weiteres Kursfeuerwerk gezündet, so die Analysten der DekaBank.Viele bedeutenden Aktienindices hätten neue historische Höchststände verzeichnet, darunter auch der deutsche Leitindex DAX. Selbst die "magische" Marke von 20.000 Punkten sei in Sichtweite gerückt. Ein wichtiger Anlass für die Kursanstiege habe aus China gestammt. Hier habe die politische Führung ein Stimulierungsprogramm zur Unterstützung des schwächelnden chinesischen Wirtschaftswachstums gestartet. Bereits in der Vorwoche seien geldpolitische Impulse in Gestalt von Zinssenkungen initiiert worden. Jetzt sei ein Förderprogramm zum Erwerb von Aktien obendrauf gekommen. Dies habe den zuletzt arg gebeutelten chinesischen Aktien einen deutlichen Impuls gegeben. Der zentrale chinesische Index CSI 300 sei innerhalb der Woche um knapp 16% gestiegen. ...

