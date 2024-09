Haiger (ots) -Energiesparende Gebäude und klare Einrichtungskonzepte bestimmen das Wohnen von heute. Zeitgemäße Häuser haben einen geringen Wärmebedarf. Und moderne Raumgestaltung besticht durch reduzierte Eleganz. Ein Kaminofen, der beides verbindet, ist der "Diego Wärme PLUS" des hessischen Herstellers JUSTUS. Mit seiner Heizleistung von 6 kW und der integrierten Speichermasse ist er die Lösung für kleinere oder effizient gedämmte Wohnräume. Dank des externen Verbrennungsluftanschlusses kann er auch in Passiv- und Niedrigenergiehäuser eingebaut werden.Volle Sicht auf den kraftvollen Tanz der FlammenAls Einrichtungselement überzeugt dieser Kaminofen auf den ersten Blick. Der markante Charakter wird durch die Kombination des schwarzen Korpus mit einer Abdeckplatte aus dekorativem Speckstein unterstrichen. Dabei ist er mit seinem kubistischen Design und der schlanken Grundfläche insbesondere in Zimmerecken ein Highlight. Durch die großzügige, über Eck gebogene Ganzglastür setzt er das Holzfeuer gleich von zwei Seiten in Szene. Das ermöglicht eine Sicht auf die kraftvollen Flammen aus mehreren Blickwinkeln.In kalten Nächten: Speicherfunktion sorgt für langanhaltende WärmeEs sind auch die technischen Highlights, die das schlanke Kraftpaket auszeichnen: Die Mehrfachverriegelung der Feuerraumtür, die Scheibenspülung für eine klare Sicht aufs Feuer und das Dreifach-Luftsystem für eine saubere und effiziente Verbrennung. Oder der luftdurchströmte Türgriff, der auch dann kühl bleibt, wenn der Ofen auf Temperatur ist. Besonders hervorzuheben ist die Speicherfunktion. Bei JUSTUS nennt man sie "Wärme plus": Oberhalb des Brennraumes ist ein 60 Kilogramm schwerer Block aus Spezialschamotte integriert. Diese speichert die Kraft des Feuers und gibt die Wärme nach und nach wieder ab. So kühlt der Wohnraum auch bis zum nächsten Morgen nicht aus.Weitere Informationen und Inspirationen unter www.justus.dePressekontakt:JUSTUS GmbHFrau Derya Turgay-HerzMarketingleitungJUSTUS GmbHOranier Str. 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-327E-Mail: marketing@justus.deOriginal-Content von: JUSTUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103200/5875982