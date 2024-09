Die BYD-Aktie verzeichnet derzeit einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse, ungeachtet einer kürzlich angekündigten umfangreichen Rückrufaktion. Der Aktienkurs des chinesischen Elektroautoherstellers legte in den letzten Handelstagen deutlich zu und nähert sich neuen Höchstständen. Dieser positive Trend wird hauptsächlich durch die Ankündigung aggressiver Konjunkturmaßnahmen seitens der chinesischen Regierung angetrieben, die den gesamten Sektor beflügeln.

Investoren zeigen Zuversicht

Trotz der Notwendigkeit, etwa 97.000 Fahrzeuge aufgrund eines Produktionsfehlers im Lenkungssteuergerät zurückzurufen, scheinen Anleger ihre Zuversicht in das Unternehmen nicht zu verlieren. BYD konnte seine Marktkapitalisierung um rund 130 Milliarden Yuan steigern, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in die Wachstumsstrategie und die internationale Expansion des Unternehmens widerspiegelt. Diese positive Marktstimmung unterstreicht die robuste Position von BYD im hart umkämpften Elektrofahrzeugmarkt.

