Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!!Donnerstag, 3. Oktober 2024, 17.30 Uhrhallo deutschlandAbenteuer AuswandernNeuanfang auf den SeychellenFilm von Christian LeunigKristallklares Wasser, Traumstrände und von Palmen bedeckte Berge: Die Seychellen im Indischen Ozean sind ein wahres Tropenparadies und Sehnsuchtsziel von Reisenden aus aller Welt.Zum Archipel gehören winzige, aus Korallen entstandene Inseln, andere sind aus Granit und berühmt für ihre bizarren Felsformationen. Auf der Hauptinsel Mahé, die kaum größer ist als Sylt, leben die meisten der rund 120.000 Einwohner.Unter ihnen auch eine wachsende Zahl an Auswanderern. Eine von ihnen ist Marina Germain. Sie kam als Touristin, blieb wegen der Liebe und kann sich heute keinen anderen Ort zum Leben mehr vorstellen. Ihre Leidenschaft will sie weitergeben. Unter dem Titel "Seychellen - Der Podcast" lädt sie andere ausgewanderte Deutsche zum Gespräch. Bestens vernetzt, ist Marina mit ihrem Programm inzwischen eine Institution.Hauptberuflich arbeitet sie als Grafikdesignerin und entwirft Logos und Internetseiten für Unternehmen im Ausland. "Mein wichtigstes Projekt war der Seychellen-Globus, darauf sind wirklich nur unsere Seychellen-Inseln zu finden", schwärmt Marina, "auf einem echten Globus verschwinden sie sonst immer im großen weiten Blau des Indischen Ozeans." Für sie sind die Seychellen tatsächlich die ganze Welt.Die schönsten Momente auf den Seychellen festhalten - das ist das Business von Torsten Dickmann. Der 53-jährige ist Hochzeitsfotograf und kann sich keinen schöneren Job vorstellen: "Ich war schockverliebt, als ich zum ersten Mal hier war." Auch deshalb ist Torsten für seine Kundschaft, die größtenteils aus Europa stammt, nicht nur Fotograf, sondern auch erfahrener Berater für alles rund um die Seychellen. "Ich kenne jede Ecke und hab schon so manche Seychellenreise meiner Hochzeitskunden von A bis Z organisiert", sagt Torsten, der auf der autofreien Insel La Digue sein persönliches Paradies gefunden hat.Auch Stefanie Wichmann aus Thüringen hat auf den Seychellen ihr Glück gefunden. Nach dem Ende der DDR wollte sie die Welt sehen, kam viel herum und arbeitete lange Zeit auf Kreuzfahrtschiffen und auf den Malediven. Seit 2021 hat sie einen Job in einem Hotel auf Praslin, der zweitgrößten der bewohnten Seychellen-Inseln. "Wo viele Urlaub machen, bleibt immer auch etwas zurück", erzählt die 47-Jährige, "nämlich Müll." Daher sammelt sie ehrenamtlich Abfälle am Strand auf und bringt sie dann zur Deponie. Als Zwischenlager dient ihre eigene Wohnung. "Ich wollte unbedingt was zurückgeben, weil ich hier so glücklich bin. Und der Müll bedroht die Lebensgrundlage der Seychellen."Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5876043