Mainz/Kulim, Malaysia (ots) -- SCHOTT feiert die erfolgreiche Fertigstellung seiner hochmodernen Produktionsanlage im malaysischen Kulim. Das neue Werk stellt eine bedeutende Erweiterung der Produktionskapazitäten von SCHOTT in Malaysia dar und ergänzt die langjährige Präsenz des Unternehmens in Penang, wo es bereits seit 50 Jahren tätig ist.- Die Anlage in Kulim wird voraussichtlich rund 400 qualifizierte Arbeitsplätze in den Bereichen Technik und Produktion schaffen.- Der neue Standort wird die Kapazitäten von SCHOTT zur Lieferung hochwertiger optischer Komponenten an internationale Hightech-Industrien, einschließlich Augmented Reality (AR), erheblich ausbauen.Pressemeldung online lesen | Bilddownload (https://www.schott.com/de-de/news-and-media/pressemitteilungen/2024/schott-feiert-fertigstellung-seines-neuen-werkes-in-malaysia)Der internationale Technologiekonzern SCHOTT verkündet die erfolgreiche Fertigstellung seiner neuen Produktionsstätte in Kulim, Malaysia. Dieser Meilenstein wurde vergangene Woche mit den SCHOTT Vorstandsmitgliedern Dr. Andrea Frenzel und Marcus Knöbel gemeinsam mit über 300 malaysischen Mitarbeitern, Kunden und Vertretern der Malaysian Investment Development Authority (MIDA) gefeiert. Der neue Standort erweitert die Produktionskapazitäten von SCHOTT erheblich und ergänzt das bestehende Werk im malaysischen Penang, in dem SCHOTT seit 50 Jahren Spezialgläser für die Unterhaltungselektronik, Halbleiterindustrie, Diagnostik und andere High-Tech-Branchen herstellt und prozessiert.Die SCHOTT Vorstandsmitglieder Dr. Andrea Frenzel und Marcus Knöbel eröffneten den neuen Standort in einer Zeremonie, an der mehr als 300 Mitarbeiter teilnahmen. Knöbel, der vor Kurzem als CFO in den Vorstand von SCHOTT eintrat, leitete mehrere Jahre lang erfolgreich den Geschäftsbereich Advanced Optics von SCHOTT geleitet, der maßgeblich am neuen Werk in Kulim beteiligt ist.Die neue Anlage liegt strategisch günstig in Kulim, einem pulsierenden Hightech-Hub in der Nähe des SCHOTT Standorts Penang, und ist für die Produktion optischer Komponenten bestimmt, die SCHOTT an globale Hightech-Industrien wie Augmented Reality liefert. Die hochmoderne Anlage, die in weniger als zwölf Monaten erfolgreich fertiggestellt wurde, wird die Kapazitäten von SCHOTT im Bereich der optischen Präzisionsfertigung unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Innovationsstandards erheblich steigern."Das ist ein großer Erfolg für SCHOTT", sagt Dr. Andrea Frenzel. "Vor einem halben Jahrhundert gründete SCHOTT hier in Penang seinen ersten Produktionsstandort in Asien. Heute freuen wir uns sehr, diese Reise fortzusetzen und unsere Präsenz in Malaysia zu stärken."Globales Produktionsnetzwerk erweitertDer Geschäftsbereich Advanced Optics von SCHOTT verfügt über langjährige Erfahrung in der Herstellung von hochpräzisen optischen Komponenten. Malaysia ist Teil des globalen Produktionsnetzwerks von SCHOTT, das mit Kompetenzzentren in Deutschland, Nordamerika, der Schweiz und China zusammenarbeitet, um innovative Produkte in Serie zu produzieren, die den höchsten Ansprüchen der Kunden gerecht werden. Als Pionier auf dem aufstrebenden Markt für Augmented Reality entwickelte SCHOTT mehrere Produktlinien, die ein kompromissloses Nutzererlebnis durch makellose Bildqualität, einen ultrakompakten und leichten Formfaktor und ein immersives Inhaltserlebnis ermöglichen.Augmented Reality wird sich zu einer transformativen Technologie für verschiedene Branchen entwickeln. So kann die Unterhaltungs- und Gaming-Industrie nie dagwesene Formen interaktiver Erlebnisse schaffen, indem sie digitale und physische Welten miteinander verschmilzt. Außerdem kann AR die Zusammenarbeit aus der Ferne verbessern, indem virtuelle Meetings mit interaktiven 3D-Modellen ermöglicht werden. Mit dem Fortschreiten dieser Technologie werden sich ihre Anwendungsmöglichkeiten erweitern und die Innovation und Effizienz in verschiedenen Sektoren vorantreiben, insbesondere wenn sie mit anderen High-End-Technologien wie 5G, KI und IoT integriert wird.Aufbauend auf einer 50-jährigen Tradition in Malaysia baute SCHOTT seine regionale Niederlassung zu einem starken Innovationszentrum für optische Komponenten für den globalen Markt, wie z.B. Unterhaltungselektronik, Medizin und Industrie, aus. Dieser integrierte lokale Aufbau von Produktentwicklung und Massenproduktion ermöglicht schnelle Designzyklen und eine nahtlose Produkteinführung.Das 1974 gegründete Werk in Penang war der erste Produktionsstandort von SCHOTT in Asien. Es entwickelte sich seitdem zu einem hochmodernen Werk, in dem über 1.300 qualifizierte Ingenieure und Produktionsmitarbeiter beschäftigt sind und ausgebildet werden. Der Standort stellt hochmoderne optische Komponenten und Spezialmaterialien her, darunter Glaswafer und MEMS-Verpackungen für den Halbleitermarkt. Der neue Standort Kulim stärkt Malaysia als globales Produktionszentrum für SCHOTT, das hochwertige Spezialglaslösungen liefert.Über SCHOTTDer internationale Technologiekonzern SCHOTT produziert hochwertige Komponenten und leistungsfähige Materialien wie Spezialglas, Glaskeramik und Polymer. Ob als flexibles Glas in faltbaren Smartphones, Glaskeramik-Spiegelträger in den weltgrößten Teleskopen oder Laserglas in der Kernfusion: Viele SCHOTT Produkte kommen in High-Tech-Anwendungen zum Einsatz, die heutige technologische Grenzen verschieben. Pioniergeist macht die rund 17.100 Mitarbeitenden in über 30 Ländern zu kompetenten Partnern für zahlreiche Branchen wie Gesundheit, Hausgeräte, Unterhaltungselektronik, Halbleiter, Optik, Astronomie, Energie sowie Luft- und Raumfahrt. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte SCHOTT einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro. Neben Innovation ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Unternehmensziel: Bis 2030 soll die Produktion klimaneutral werden. SCHOTT wurde 1884 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mainz (Deutschland). Das Unternehmen gehört der Carl-Zeiss-Stiftung, die mit der Dividende die Wissenschaft fördert. 