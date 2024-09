Die meistgehandelten Produkte: Optimismus bei HelloFresh!

Nach dem neuen Allzeithoch des DAX® am vergangenen Freitag mit 19.491 Punkten, hat der Leitindex heute mit Verlusten in den Tag gestartet. Anleger realisieren Gewinne der vergangenen Woche und warten gespannt auf die heutigen Inflationsdaten von Deutschland und Italien. Heute stehen vor allem Call-Optionsscheine auf Alphabet hoch im Kurs. Der Tech-Riese konnte sich in der vergangenen Woche robust zeigen. Das Unternehmen wird wie viele anderen Tech-Unternehmen von beachtlichen Fortschritten im KI-Bereich getrieben. Analysten schätzen neuste Entwicklungen in der genannten Branche als entscheidend. Damit kann Google wohl seine Marktposition weiter stärken.

Laut neusten Nachrichten will Trump jedoch den Tech-Riesen strafrechtlich verfolgen. Trump wirft Google vor, unverhältnismäßig viele Treffer zu negativen Artikeln über ihn anzuzeigen. Das Unternehmen bestreitet die Suchergebnisse in irgendeiner Weise zu beeinflussen.Auch Call-Knock-Out-Optionsscheine auf HelloFresh sind heute gefragt. Die Aktie des größten Lieferdienstes für Lebensmittel nach Rezept konnte letzte Woche einen beachtlichen Anstieg verzeichnen. Obwohl HelloFresh angekündigt hat die Marketingausgaben im dritten Quartal zu erhöhen, kann sich dieser positive Trend fortsetzen. Eine Verringerung der Bestellungen im zweiten Jahr wurde durch ein steigendes Durchschnittsvolumen pro Bestellung ausgeglichen und führte so sogar zu einer Erhöhung des Umsatzes. Anleger warten gespannt auf das nächste Quartalsergebnis am 29. Oktober.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag HelloFresh SE Call HD8TEV 1,67 9,757 EUR 8,22 EUR 5,87 Open End DAX® Put HD1HPT 2,30 19410,28 Punkte 19608,90 Punkte 90,51 Open End DAX® Call HD8E9R 6,64 19415,00 Punkte 18760,30 Punkte 29,34 Open End DAX® Put HD06S7 7,24 19410,28 Punkte 20113,81 Punkte 27,61 Open End Bayer AG Call HD8W1F 0,29 30,715 EUR 27,84 EUR 10,74 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.09.2024; 9:58 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Alphabet Inc. (Class C) Call HD4XK7 2,71 165,29 USD 155,00 USD 5,50 17.12.2025 Eli Lilly & Co. Call HC82T8 17,03 876,94 USD 750,00 USD 4,69 18.06.2025 Bayer AG Call HD2B6T 0,37 306,225 EUR 34,00 EUR 8,78 17.12.2025 ASML Holding N.V. Call HD4L8T 7,24 750,20 EUR 900,00 EUR 10,19 17.12.2025 DAX® Put HD3WZ2 2,04 19397,00 Punkte 16000,00 Punkte 100,38 17.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.09.2024; 10:19 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Long HD1GPF 1,40 19396,00 Punkte 18705,00 Punkte 25 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9V 7,17 479,25 EUR 321,81 EUR 3 Open End Akzo Nobel N.V. Long HC5683 4,23 63,36 EUR 48,34 EUR 4 Open End IBM Corp. Long HD2V8R 14,18 220,78 USD 147,36 USD 3 Open End DAX® Long HC3TKM 9,80 19397,50 Punkte 17536,24 Punkte 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.09.2024; 10:28 Uhr;

