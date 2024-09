Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal wuchs das Sport-Event bereinigte BIP in der Schweiz um 0,5% Q/Q. Das entspricht 1,4% Y/Y und dürfte in der Nähe des Potenzialwachsums liegen, so die Analysten der Nord LB.Die Schweizer Wirtschaft habe von der starken Stellung der pharmazeutischen Industrie profitiert, die ihre Exporte kräftig habe steigern können. Die Exporte der meisten anderen Industriezweige hätten hingegen unter einem schwachen außenwirtschaftlichen Umfeld und einem starken Franken gelitten. Auch die Binnennachfrage sei in die Stagnation zurückgefallen. Das Verarbeitende Gewerbe sei vom negativen Wachstum der Ausrüstungsinvestitionen (-1,4% Q/Q) ausgebremst worden. Nicht ganz rund sei es auch in vielen Dienstleistungssektoren gelaufen. Trotzdem habe sich die Stimmung im August aufgehellt. ...

