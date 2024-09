Die Mutares-Aktie erlebte in den letzten Tagen eine Achterbahnfahrt an der Börse. Inmitten der Oktoberfest-Stimmung startete der bekannte Hedgefonds Gotham City eine Short-Attacke auf das Münchner Unternehmen. Dies führte zu erheblichen Kursverlusten, wobei die Aktie zeitweise auf ein 52-Wochen-Tief von 18,64 EUR fiel. Das Management reagierte prompt mit Stellungnahmen, während Vorstand und Aufsichtsrat durch gezielte Aktienkäufe versuchten, den Kurs zu stabilisieren.

Analysten sehen Potenzial trotz Volatilität

Trotz der jüngsten Turbulenzen bleiben Marktbeobachter optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 37,00 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 2,25 EUR je Aktie prognostiziert, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Veröffentlichung der Q3-Zahlen am 7. November könnte weitere Klarheit über die finanzielle Lage des Unternehmens bringen und möglicherweise zu einer Neubewertung der Aktie führen.

