Preisdruck in Bundesländern sinkt im September

Die Preisdaten aus einer Reihe von Bundesländern deuten auf eine nachlassende Inflation im Septemnber. In Bayern sank die jährliche Inflationsrate auf 1,9 (Vormonat: 2,1) Prozent, in Baden-Württemberg sank sie auf 1,4 (1,5) Prozent und in Sachsen auf 2,4 (2,6) Prozent wie die Statistischen Landesämter berichteten. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im Durchschnitt um 0,1 bis 0,2 Prozent oder stagnierten. Für Gesamtdeutschland erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 (Vormonat: minus 0,1) Prozent gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf1,7 (1,9) sinken. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

LBBW: Inflation in Deutschland geht deutlich zurück

Die Inflationsdaten aus sechs Bundesländern zeigen nach Ansicht von Jens-Oliver Niklasch, Senior Economist bei der LBBW, einen "mehr als deutlichen Rückgang". Vor allem die Energiepreise und besonders jene für Kraftstoffe dürften der Treiber gewesen sein. Dies wiederum dürfte auf den konjunkturbedingten Rutsch der Ölpreise seit Ende August zurückzuführen sein. "Man merkt, dass ein Zusammenhang von Konjunktur und Inflation vorhanden ist" schreibt Niklasch in einem Kommentar.

CE: Zinssenkung der EZB im Oktober nicht sicher

Regionale deutsche Inflationsdaten deuten darauf hin, dass die Gesamtinflation sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone stark gesunken ist. Die Kern- und Dienstleistungsinflation ist jedoch möglicherweise gar nicht gesunken, was darauf hindeutet, dass eine Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im Oktober noch nicht beschlossene Sache ist, meint Franziska Palmas, Ökonomin bei Capital Economics (CE), in einer Notiz.

RWI: Containerumschlag steigt auf breiter Basis

Der Containerumschlag-Index des RWI - Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist nach der aktuellen Schnellschätzung im August leicht auf saisonbereinigt 134,4 Punkte von revidierten 132,2 Punkten gestiegen. Dabei verteilte sich der kräftige Zuwachs recht gleichmäßig auf die betrachteten Weltregionen, wie das RWI erklärte.

Abgeordnete fordern AfD-Verbotsverfahren

Mehrere Abgeordnete drängen laut Medienberichten auf eine Abstimmung im Bundestag über ein AfD-Verbotsverfahren beim Bundesverfassungsgericht. Die Abgeordneten werfen der Partei Verfassungswidrigkeit vor und fordern den Einzug des Parteivermögens zugunsten gemeinnütziger Zwecke, wie das Nachrichtenportal T-Online mit Verweis auf den Gruppenantrag von Abgeordneten von SPD, CDU/CSU, Grünen und Linken berichtet. Außerdem sollte das Verfassungsgericht feststellen, "dass die Alternative für Deutschland nach Art. 21 Abs. 3 GG von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen ist".

Ministerpräsident Günther kontert Söders ablehnende Grünen-Haltung

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat CSU-Chef Söder für seine ablehnende Haltung zu einer Koalition mit den Grünen kritisiert. Günther sagte im Deutschlandfunk, es sei ein Zeichen von Schwäche, wenn man nur sage, mit wem man nicht regieren wolle. "Wahlkampf zu führen, wo man sich an eine Partei kettet, glaube ich, da liegt kein Segen drüber. Aber wir sollten eben niemals ausschließen, auch mit demokratischen Parteien zusammenzuarbeiten", sagte er. Die Grünen stünden auch für wichtige Themen, wie etwa die Einhaltung von Klimaschutzzielen.

Habeck sieht bei Grünen positive Entwicklung trotz Herausforderungen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich optimistisch zur aktuellen Entwicklung seiner Partei geäußert. Trotz jüngster Austritte bei der Grünen Jugend und Umbrüchen in der Parteiführung sieht Habeck die Partei auf einem guten Weg. "Erst einmal: Omid Nouripour und Ricarda Lang haben der Partei in einer schwierigen Lage nach einer Reihe von Wahlniederlagen Luft gegeben", sagte Habeck am Sonntagabend im Interview mit RTL/ntv zur Arbeit der aktuellen Parteivorsitzenden.

Habeck: Fonds für Startup-Förderung funktionieren

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Förderung von Startups in Deutschland verteidigt. In einem Interview mit RTL/ntv beim Gründerfestival Bits & Pretzels in München betonte er die Funktionsfähigkeit der aufgebauten Fonds. "Wir überprüfen das schon immer, aber ein gewisses Maß an Überprüfung braucht es natürlich. Das ist ja ein öffentliches Geld, also Steuerzahlergeld oder privates Geld, das uns anvertraut wurde", sagte Habeck.

