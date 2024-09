München (ots) -Mit Dr. Markus Söder (Bayerischer Ministerpräsident), Henry Ajder (Founder, Latent Space Advisory), Bert Habets (Vorstandsvorsitzender, ProSiebenSat.1 Media), Dr. Katja Wildermuth (Intendantin, BR), Philipp Welte (Vorstand, Hubert Burda Media), Dr. Thorsten Schmiege (Präsident, BLM) und Journalistin Eva Schulz.Der MEDIENTAGE-Gipfel am Mittwoch, den 23. Oktober, bildet den Auftakt der MEDIENTAGE MÜNCHEN. Mit herausragenden Stimmen aus Medien, Politik und Wissenschaft setzt die Eröffnungsveranstaltung den Rahmen für drei Konferenztage unter dem Motto "Realities".Der rapide Fortschritt der Generativen Künstlichen Intelligenz erschwert es zunehmend, zwischen Realität und Deep Fake zu unterscheiden. Gleichzeitig stehen die liberalen Demokratien unter anhaltendem Beschuss durch Polarisierung und Extremismus. Wie Medien in diesem Spannungsfeld Orientierung bieten, Gemeinschaft stiften und Glaubwürdigkeit verteidigen können, diskutieren die Top-Speaker in der Auftakt-veranstaltung der 38. MEDIENTAGE MÜNCHEN. Dr. Thorsten Schmiege (Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Medien.Bayern) eröffnet den Gipfel. Anschließend spricht der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder über aktuelle medienpolitische Herausforderungen sowie Chancen der Medientransformation. Die Moderation übernimmt Journalistin Eva Schulz.Dr. Thorsten Schmiege: "Wir stehen am Beginn eines neuen Zeitalters. Des KI-Zeitalters. Einem Zeitalter, in dem Realität und künstliche Wirklichkeit immer enger miteinander verschmelzen. In dem Vertrauen zur kostbarsten Währung wird. Vertrauen in die Medien. Vertrauen in die Demokratie. Es gilt, gemeinsam daran zu arbeiten, dieses Vertrauen zu bewahren und auch zurückzugewinnen. Die MEDIENTAGE MÜNCHEN 2024 sind eine großartige Plattform dafür."Keynote zu Deepfakes und DesinformationHenry Ajder (Founder, Latent Space Advisory) ist einer der weltweit angesehensten Experten für KI, Deepfakes und die generative Transformation. Als erster "GenAI-Kartograph" hat er das weltweite Verständnis von Künstlicher Intelligenz und synthetischen Medien geprägt. Ajder berät Organisationen wie Adobe, Meta, das Weltwirtschaftsforum und die EU-Kommission. In seiner Keynote auf dem MEDIENTAGE-Gipfel spricht er über Deepfakes und Desinformation sowie die Auswirkungen synthetischen Contents auf die Demokratie. Zudem beleuchtet er die juristischen Konsequenzen synthetischer Inhalte und welche Potentiale sich für die Medienbranche ergeben. Ajder gewährt damit einen intensiven Einblick in das Spannungsfeld zwischen KI, Demokratie und Medien.Hochkarätig besetzte Panel-DiskussionAnschließend diskutieren die Spitzen führender Branchenunternehmen: Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks vertritt im MEDIENTAGE-Gipfel die Perspektive der öffentlich-rechtlichen Medien. Wildermuth ist Mitglied des Executive Board der Europäischen Rundfunkunion (EBU). Bert Habets, Vorstandsvorsitzender von ProSiebenSat.1 Media, bringt 25 Jahre Erfahrung in der Medienbranche mit. In dieser Zeit war er unter anderem für die strategische Ausrichtung namhafter Medienhäuser und die Einführung von Video-Streaming-Diensten verantwortlich. Ergänzt wird die Runde durch Philipp Welte, Vorstand von Hubert Burda Media. Er verantwortet das nationale Verlagsgeschäft des Konzerns. Darüber hinaus ist Welte seit Dezember 2022 Vorstandsvorsitzender des Medienverbands der freien Presse (MVFP). In dieser Funktion widmet er sich der Rolle des unabhängigen Journalismus in der demokratischen Gesellschaft.Über die MEDIENTAGE MÜNCHENDie MEDIENTAGE MÜNCHEN sind eine der führenden Medienfachkonferenzen in Europa, die Trends, Innovationsthemen und aktuelle Herausforderungen in der Medienbranche diskutieren. Die MTM24 finden von 23. bis 25. Oktober im House of Communication der Serviceplan Group statt und bieten über 100 Sessions, Masterclasses sowie Side-Events. Mit dem Motto "Realities" steht in diesem Jahr die gesellschaftliche Relevanz der Medien in einer von KI beeinflussten Welt im Fokus. Veranstalter ist die Medien.Bayern GmbH (Geschäftsführer: Stefan Sutor (Vors.), Lina Timm). Die MEDIENTAGE MÜNCHEN werden gefördert von der Bayerischen Staatskanzlei und der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM).Weitere Informationen unter www.medientage.dePressekontakt: Stefanie Kistler / +49 (0) 159 0420 3299 / stefanie.kistler@medientage.de / presse@medientage.deOriginal-Content von: Medien.Bayern GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61644/5876152