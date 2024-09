Die Finanzierung stärkt den Produktentwicklungsplan für KI-gestützte histopathologische Untersuchungen und unterstützt klinische Labore und Biopharmaunternehmen weltweit.

Mindpeak, der führende Anbieter von KI-gestützten Lösungen für die Pathologie, gab heute bekannt, dass er in einer Finanzierungsrunde der Serie A 15,3 Millionen US-Dollar eingenommen hat. Die Runde wurde von ZEISS Ventures und InnoVentureFund angeführt, unter Beteiligung von unter anderem AI.FUND und dem European Innovation Council Fund. Obwohl Mindpeak über ein Cashflow-positives Kerngeschäft verfügt, wird diese neue Investition es dem Unternehmen ermöglichen, die Kommerzialisierung seiner bahnbrechenden Technologien in mehreren Regionen weiter auszubauen.

"Mit diesem neuen Kapital werden wir die Entwicklung und den Einsatz unserer KI-Lösungen beschleunigen und Pathologen und Forschern schnellere und genauere Diagnosewerkzeuge an die Hand geben", sagte Felix Faber CEO von Mindpeak. "Unser Ziel ist es, die Krebsdiagnostik zu revolutionieren und letztlich die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern."

Die KI-Algorithmen von Mindpeak gehörten zu den ersten, die in den USA und der EU für die klinische Routinediagnostik eingesetzt wurden. Die innovativen Lösungen des Unternehmens ermöglichen eine automatisierte histologische und immunhistochemische Gewebeanalyse und helfen Experten, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Bis heute wurden über 30.000 Patientendiagnosen mit Hilfe der KI-Lösung unterstützt. Auch biopharmazeutische Unternehmen nutzen diese KI-Technologie, um die Wirksamkeit bestimmter Medikamente in der Krebstherapie vorherzusagen und zielgerichtete Behandlungen zu ermöglichen.

"Seit der Gründung 2018 hat Mindpeak innovative Lösungen entwickelt und sich als führendes Unternehmen auf dem Markt für digitale Pathologie etabliert", sagte Mike Gänßler, Investment Manager bei ZEISS Ventures. "Sowohl als Investor als auch als Marktpartner sind wir fest von der vielversprechenden Zukunft von Mindpeak überzeugt."

Vor kurzem hat Mindpeak sein Produktportfolio um zusätzliche Organe, Biomarker und Färbungen erweitert. Strategische Partnerschaften mit führenden Gesundheitsorganisationen wie Roche sowie positive regulatorische Entwicklungen stärken die Marktposition des Unternehmens weiter.

"Das Engagement von Mindpeak für Innovationen in der digitalen Pathologie zeigt sich in der schnellen Produktentwicklung und der zunehmenden Akzeptanz auf allen Märkten", sagte Gencer Sahin, Leiter der Investmentabteilung bei IFB Innovationsstarter GmbH InnoVentureFund. "Diese Finanzierungsrunde wird ihre Position als wichtiger Akteur bei der Transformation der Krebsdiagnostik weiter festigen."

Informationen zu Mindpeak

Mindpeak wurde 2018 gegründet und ist ein globaler Innovator im Bereich KI-gesteuerter digitaler Pathologielösungen. Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Algorithmen, die Pathologen bei der Routinediagnostik unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf der Automatisierung der Gewebeanalyse für schnellere und genauere Ergebnisse liegt. Die Plattform von Mindpeak wurde entwickelt, um die Produktivität und diagnostische Sicherheit in klinischen Labors zu erhöhen und so die Behandlungsergebnisse von Krebspatienten zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.mindpeak.ai, Twitter und LinkedIn.

Informationen zu ZEISS Ventures

ZEISS Ventures, der Corporate-Venture-Capital-Arm der ZEISS Gruppe, investiert in ein Portfolio von Start-up-Unternehmen und verwaltet dieses aktiv. Unser Ziel ist es, in Deep-Tech-Start-ups zu investieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten, die über das Kerngeschäft von ZEISS hinausgehen und das Potenzial haben, bestehende Technologien und Geschäftsmodelle zu revolutionieren und zu innovieren. ZEISS Ventures möchte Start-ups nicht nur mit dem nötigen Kapital versorgen, sondern ihnen auch Zugang zu seinen Ressourcen, Fähigkeiten und seinem globalen Netzwerk als Deep-Tech-Unternehmen bieten, um ihre Entwicklung zu fördern und zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.zeiss.com/ventures.

Informationen zu IFB Innovationsstarter InnoVentureFund

InnoVentureFund investiert in junge innovative Unternehmen, um die Hamburger Start-up-Szene zu stärken und Start-ups bei ihrem weiteren Wachstum zu unterstützen. Investitionen bis zu einer Höhe von maximal 7,0 Millionen Euro pro Unternehmen sind zusammen mit privaten Investoren möglich. 70 der Mittel stammen von der Bundesregierung über die KfW und 30 von der Freien und Hansestadt Hamburg. Der Fonds wird von der IFB Innovationsstarter verwaltet, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Hamburgischen Investitions- und Förderbank. Weitere Informationen finden Sie unter www.innovationsstarter.com.

Informationen zu AI.FUND

AI.FUND ist ein auf KI spezialisierter, unternehmerischer Risikokapitalfonds, der in zukünftige europäische KI-Champions investiert, um wirkungsvolle KI made in Europe zu fördern. Der Fonds investiert in hoch skalierbare KI-getriebene Unternehmen in der frühen Wachstumsphase in verschiedenen vertikalen und horizontalen Sektoren.

