Unterhaltungsshow mit Stefan Mross nach erfolgreicher Saison 2024 auch ab Frühsommer 2025 wieder im ErstenNach einer erfolgreichen Saison von "Immer wieder sonntags" von Juni bis September 2024 wird es auch im kommenden Jahr mit der beliebten Unterhaltungsshow weitergehen. Ab Frühsommer 2025 wird Moderator Stefan Mross in zwölf neuen Live-Folgen der SWR Show und einer Best-of-Ausgabe sein Publikum im Ersten und im Europa-Park in Rust durch den sommerlichen Sonntagvormittag mit Herz begleiten.Musik, Überraschungen, Spiele und gute LauneAm 15. September endete die "Immer wieder sonntags"-Saison 2024. Gastgeber und Sänger Stefan Mross feierte mit seinem Publikum und über 120 Künstler:innen auf der Bühne sein 20. Jahr als Moderator der Musiksendung, die in diesem Jahr erneut einen sehr guten Marktanteil von durchschnittlich 15,5 Prozent bei durchschnittlich 1,25 Millionen Zuschauer:innen erzielen konnte. Auch 2025 wird der beliebte Moderator wieder zahlreiche Gäste in der Arena im Europa-Park begrüßen und mit Musik, Überraschungen, Spielen und vielem mehr für gute Laune sorgen. Alle Folgen werden auch 2025 für jeweils 30 Tage in der ARD Mediathek abrufbar sein.Dreizehn Sendungen mit zwölf Live-Ausgaben"Immer wieder sonntags" im Ersten ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit Kimmig Entertainment. Die Redaktion hat Markus Ziemann, die Leitung Christian Kleinau. Das Erste überträgt die vom SWR verantwortete Musiksendung live aus der "Immer wieder sonntags"-Arena in Rust. Die Sendungstermine werden im Frühjahr 2025 bekannt gegeben.