Wien (www.fondscheck.de) - Wie die Unternehmen mitteilen, haben Worldline, ein Anbieter von Zahlungsdienstleistungen in Deutschland und Österreich, und die DSV-Gruppe, Kompetenzcenter Payment der deutschen Sparkassen-Finanzgruppe, Corinna Dorothee Valentine mit Wirkung zum 1. Oktober zum neuen Mitglied der Geschäftsführung und zur Chief Financial Officer (CFO) ihres Joint Ventures Payone ernannt, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...