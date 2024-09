Elmshorn (ots) -An der star Station an der Uphuser Heerstraße 60A in Achim ist ab sofort der synthetische Dieselkraftstoff HVO100 erhältlich. Der Verkauf von HVO100 geht einher mit dem strategischen Ziel von ORLEN Deutschland, das Angebot an klimafreundlichen, nachhaltigen Kraftstoffen auszubauen und CO2-Emissionen kontinuierlich zu reduzieren.Seit dem 29. Mai 2024 darf HVO100-Diesel an Tankstellen in Deutschland verkauft werden.HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oils) wird aus Rest- und Abfallstoffen (Pflanzenölen) hergestellt und kann den Ausstoß von Treibhausgasen um bis zu 90 Prozent senken. Darüber hinaus verbrennt der alternative Dieselkraftstoff sauberer und wirkt sich durch die Verringerung der Schadstoffbelastung positiv auf die Luftqualität aus. HVO100 ist für Dieselfahrzeuge ohne Umrüstung geeignet, die der Fahrzeughersteller dafür freigegeben hat."Mit der Angebotserweiterung um HVO100 unterstreichen wir unsere aktive Rolle bei der Transformation der Mobilitätslandschaft hin zu umweltfreundlicheren Lösungen", sagt Artur Frankiewicz, Geschäftsführer der ORLEN Deutschland GmbH.ORLEN Deutschland plant, das Angebot von HVO100 auf weitere Standorte auszuweiten. Durch die Bereitstellung klimafreundlicherer Kraftstoffe kann ORLEN Unternehmen mit gewerblicher Fahrzeugflotte dabei unterstützten, gesetzliche Emissionsvorschriften zu erfüllen. ORLEN Deutschland bietet hierbei ein Flottenkartensystem an, mit dem flexibel die Abrechnung erfolgt. Zudem erhalten Firmen Kraftstoffe zu vergünstigten Konditionen. Weitere Informationen unter star.de/karten/flottenkarte.Pressekontakt:ORLEN Deutschland GmbHErika de GierHead of Corporate CommunicationsTel.: +4915146251041erika.degier@orlen-deutschland.deOriginal-Content von: ORLEN Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168826/5876256