© Foto: Sebastian Gollnow/dpa



Die SMA Solar Technology hat angesichts einer anhaltend schwachen Nachfrage in den Bereichen Wohn- und Gewerbesolar umfangreiche Maßnahmen zur Restrukturierung und Kostensenkung angekündigt.Das Unternehmen strebt dabei Einsparungen in Höhe von etwa 150 bis 200 Millionen Euro an. Dies ist laut Berenberg-Analyst Lasse Stueben eine notwendige Entscheidung, um auf die herausfordernde Marktsituation zu reagieren. Der Analyst bleibt bei seiner Halten-Empfehlung, senkt jedoch das Kursziel von 26 auf 21 Euro. Die schwächelnde Nachfrage in den Solarmärkten, insbesondere bei Wohn- und Gewerbekunden, und die hohen Lagerbestände in den Vertriebskanälen haben SMA Solar dazu veranlasst, ein umfassendes …