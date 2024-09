Wien (www.fondscheck.de) - Die britische Investmentboutique Goshawk Asset Management hat die in London ansässige Vermeer Investment Management übernommen, so die Experten von "FONDS professionell".Hinter Goshawk stünden der frühere Artemis-Manager Alex Illingworth sowie die Gesellschaft Harwood Capital Management. Mit der Übernahme gehe auch der Vermeer Global Fund an Goshawk über und solle in Goshawk Global Fund umbenannt werden. Das Portfolio werde von Tim Gregory, James Rowsell und Charlie Fricker gelenkt. ...

