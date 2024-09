© Foto: Eli Hartman/AP/dpa



Trotz zahlreicher Katalysatoren kommt der Ölpreis nicht auf die Beine. Steht hier die nächste Abwärtswelle unmittelbar bevor? Der Blick in den Chart!Nahost-Konflikt, China-Stimulus und eine robuste Konjunkturentwicklung in den USA. Gründe für steigende oder zumindest anhaltend hohe Energiekosten gibt es viele - auch mit Blick darauf, dass der Energiebedarf in den kommenden Jahren bedingt durch neue Rechenzentren für das Trainieren von KI-Modellen deutlich zunehmen wird. Am Ölmarkt ist hiervon jedoch nichts zu spüren, das schwarze Gold befindet sich in einem hartnäckigen Abwärtstrend. Derzeit dominieren vor allem die Angebotssorgen, denn die zwischenzeitlichen Produktionskürzungen der …