Die K+S-Aktie erlebte am Freitag einen turbulenten Handelstag an der Frankfurter Börse. Nach einem verhaltenen Start bei 11,89 EUR konnte das Papier zunächst leichte Gewinne verzeichnen und stieg auf ein Tageshoch von 11,95 EUR. Im weiteren Verlauf gab der Kurs jedoch nach und rutschte auf ein Tagestief von 11,71 EUR ab. Gegen Mittag notierte die Aktie bei 11,76 EUR, was einem Minus von 1,3 Prozent entsprach. Das Handelsvolumen belief sich auf über 365.000 Aktien.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Analysten weiteres Aufwärtspotenzial für die K+S-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 12,32 EUR, was einem Aufschlag von rund 4,8 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht. Positiv stimmen auch die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens. Im zweiten Quartal konnte K+S den Umsatz um 5,8 Prozent auf 873,8 Millionen EUR steigern. Der Verlust je Aktie verringerte sich deutlich von -0,24 EUR im Vorjahresquartal auf -0,03 EUR. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn je Aktie von 0,268 EUR.

