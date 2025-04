ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" belassen. Analyst Charles Eden widmete sich am Dienstag den Vergütungen der Führungsriegen in der Konsumchemiebranche. Bei Symrise seien einige Geschäftsziele 2024 klar übererfüllt worden, was sich in den Bonuszahlungen widerspiegle./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2025 / 15:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000SYM9999