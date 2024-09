DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 1. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Videobotschaft für Conference on Markets and Intermediaries *** 09:00 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede zur Eröffnung einer Konferenz von Bank of Canada, EZB und New York Fed (17:30 Keynote EZB-Direktorin Schnabel) 09:15 DE/ESMT Berlin Global Dialogue, Berlin 09:30 DE/Nationaler Normenkontrollrat, Pk Jahresbericht zum Bürokratieabbau, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 49,0 zuvor: 49,4 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 44,0 1. Veröff.: 44,0 zuvor: 43,9 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 40,3 1. Veröff.: 40,3 zuvor: 42,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 44,8 1. Veröff.: 44,8 zuvor: 45,8 10:00 DE/Bitkom, Pk zum Thema "Wo steht die deutsche Wirtschaft beim Datenschutz?" *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 51,5 1. Veröff.: 51,5 zuvor: 52,5 *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September Eurozone PROGNOSE: 0,0%gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,1%gg Vm/+2,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,2%gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,3%gg Vm/+2,8% gg Vj 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei der Eröffnung des Quantenrechenzentrums von IBM in Ehningen bei Stuttgart *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesschatzanweisungen über 4,Mrd EUR mit Laufzeit Oktober 2029 *** 13:00 DE/Traton SE, Capital Markets Day 14:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am 75-jährigen Arbeitsjubiläum von Prof. Würth bei dem Unternehmen Würth, Künzelsau *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 47,0 zuvor: 47,9 *** 16:00 US/Bauausgaben August PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 47,2 Punkte zuvor: 47,2 Punkte 16:00 US/US/Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts) August *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q *** - DE/Frankreichs Staatspräsident Macron, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme an ESMT Berlin Global Dialogue, Berlin - HK,CN,KR/Börsenfeiertag Hongkong, China, Südkorea ===

