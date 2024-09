Diese prestigeträchtige Auszeichnung unterstreicht die visionäre Führung von Naser Taher und seinen bedeutenden Einfluss auf die Finanzbranche.

Als Gründer und Vorsitzender hat Naser Taher das Wachstum der MultiBank Group vorangetrieben und ein globales Kraftpaket im Bereich der traditionellen Finanzwirtschaft mit einem soliden Nettovermögen von über 583 Millionen US-Dollar und über 1 Million Händlern in 90 Ländern geschaffen. Die MultiBank Group verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen von durchschnittlich über 15,6 Milliarden US-Dollar pro Tag und ist eines der am stärksten regulierten Finanzinstitute weltweit mit über 15 Aufsichtsbehörden auf 5 Kontinenten und einer makellosen Bilanz seit ihrer Gründung 2005.

Naser Taher Featured As One Of The 100 Most Inspiring Leaders in Arabic Business 2024 (Photo: Business Wire)