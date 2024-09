EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Umsatzentwicklung

Gerresheimer AG: Anpassung der Wachstumsprognose für 2024 und 2025



30.09.2024 / 16:21 CET/CEST

Gerresheimer AG: Anpassung der Wachstumsprognose für 2024 und 2025 Düsseldorf, 30. September 2024 - Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6) passt seine Wachstumsprognose für 2024 und 2025 an. Hintergrund ist die deutlich langsamer als erwartete Markterholung 2024 und das niedriger als erwartete Marktwachstum 2025 im Markt für Injektionsfläschchen. Die Prognose wird auch durch die vom Hurrikan Helene verursachte aktuelle Überschwemmung des Werks für Injektionsfläschchen in Morganton, USA, beeinflusst, die eine Produktionsunterbrechung von mehrere Wochen nach sich ziehen wird. Im Geschäftsjahr 2024 erwartet das Unternehmen nun ein organisches Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr zwischen 3 und 4% (zuvor: 5 bis 10%). Das Adjusted EBITDA wird zwischen 415 und 430 Millionen Euro erwartet (zuvor: 430 bis 450 Millionen Euro). Im Vergleich zum Vorjahr wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Adjusted EPS-Wachstum zwischen 2 und 8% erwartet (zuvor: 8 bis 12%). Für das Geschäftsjahr 2025 geht das Unternehmen in seiner neuen Prognose nun von einem organischen Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr zwischen 7 und 10% aus (zuvor 10 bis 15%). Die bereinigte EBITDA Marge des Geschäftsjahres 2025 wird voraussichtlich rund 22% betragen (zuvor: = 22%). Für das Adjusted EPS-Wachstum im Geschäftsjahr 2025 wird das Unternehmen mit der Veröffentlichung der Gesamtjahresergebnisse 2024 im Februar 2025 eine aktualisierte Prognose abgeben.

Die mittelfristige Prognose bleibt unverändert. Ende der Insiderinformation

Telefonkonferenz Gerresheimer wird am heutigen 30. September 2024 um 17:30 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz abhalten.

Anmeldung Telefonkonferenz: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=2350002&linkSecurityString=5694d72a4

Anmeldung Webcast: https://www.webcast-eqs.com/gerresheimer-2024-09-30

