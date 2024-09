Die Amundi Investment Konferenz hatte über ihre gesamten zwei Stunden genau ein Thema, das den Ton angab: die US- Wahl. Wie werden die Märkte und die Wirtschaft reagieren? Der Vermögensverwalter hat mehrere Experten eingeladen, um die Wahl und ihre Auswirkungen zu diskutieren. Zumeist gilt der Satz "Remember, remember the 5th of November" zur Guy-Fawkes-Nacht eher in Großbritannien. Doch dieses Jahr hat sich wohl die ganze Welt den 05.11. auf dem Zettel der noch wichtigen Termine im Jahr 2024. ...

