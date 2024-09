EQS-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

artec technologies AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2024 und erwartet ein starkes Jahresendgeschäft



30.09.2024

artec technologies AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2024 und erwartet ein starkes Jahresendgeschäft Auslandsgeschäft entwickelt sich positiv

Haushaltssperren und Ausgabenkürzungen bei vielen deutschen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben bremsen Wachstum

Operativer Cashflow auch im ersten Halbjahr 2024 positiv

Hoher Auftragseingang im vierten Quartal erwartet Diepholz, 30. September 2024: Die artec technologies AG, Spezialist für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von audiovisuellen Daten aus offenen Informationsquellen (OSINT), hat heute den Halbjahresbericht 2024 veröffentlicht und erwartet ein starkes Jahresendgeschäft. In den ersten sechs Monaten konnte das Technologieunternehmen noch nicht an die positive Umsatzentwicklung aus 2023 anknüpfen. Die Gründe dafür waren die Haushaltssperren und Ausgabenkürzungen bei vielen deutschen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). So liegt seit dem zweiten Quartal ein sicher geglaubtes Auftragsvolumen im unteren siebenstelligen Euro-Bereich auf Eis. Dies konnte durch ein positives Auslandsgeschäft - unter anderem konnte erstmals ein Kunde in Japan gewonnen werden - nicht kompensiert werden. Während die Umsatz- und Ertragsentwicklung im ersten Quartal 2024 mit einem Zuwachs von 22 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum vielversprechend war, führten die beschriebenen Haushaltssperren und Ausgabenkürzungen im gesamten ersten Halbjahr 2024 zu einem leichten Umsatzrückgang von 1,181 Mio. Euro auf 1,044 Mio. Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging von -0,006 Mio. Euro auf -0,072 Mio. Euro zurück und das Nettoergebnis von -0,296 Mio. Euro auf -0,394 Mio. Euro. Obwohl die Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr 2024 rückläufig war, konnte artec einen positiven operativen Cashflow erzielen und verfügt mit einer Eigenkapitalquote von 79 % über eine äußerst stabile finanzielle Basis. Starkes Jahresendgeschäft erwartet In der zweiten Jahreshälfte erwartet artec ein starkes Jahresendgeschäft. So laufen derzeit zahlreiche nationale und internationale Ausschreibungen, deren Entscheidungen im 4. Quartal 2024 erwartet werden. Die Auftragswahrscheinlichkeit wird als hoch eingeschätzt. "Trotz der nicht zufriedenstellenden Umsatzentwicklung in den ersten sechs Monaten sind wir davon überzeugt, als Spezialist für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Daten in den kommenden Jahren ein nachhaltiges und profitables Wachstum erreichen zu können. Die Nachfrage ist jedenfalls da, auch wenn die Auftragserteilung manchmal länger dauert", sagt artec-Vorstand Thomas Hoffmann. "Im BOS-Geschäft in Deutschland sehen wir weiterhin deutliche Wachstumschancen. Denn wir alle müssen nahezu täglich in den Medien verfolgen, dass die Sicherheitslage hierzulande nicht befriedigend ist. Deutschland muss auf nahezu allen Ebenen in die innere Sicherheit investieren, wobei die Digitalisierung eine Schlüsselrolle spielt. Mit dem MULTIEYE BOS Manager bietet artec eine private, cloudbasierte Überwachungsplattform "Made in Germany" für mobile Einsatzkräfte, Lagezentren und Leitstellen." Der Halbjahresbericht 2024 steht auf artec.de zum Download zur Verfügung. Über die artec technologies AG Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. >> www.artec.de >> www.xentaurix.com Kontakt Presse und Investor Relations:

artec technologies AG

Fabian Lorenz

E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516



