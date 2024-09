Beijing (ots/PRNewswire) -Die Stadt Changzhou, ein führender internationaler Standort für intelligente Produktion in der ostchinesischen Provinz Jiangsu, hat auf der New Energy Industry Development Conference & Invest in Changzhou Conference 2024, die am 19. September in der Stadt stattfand, eine Reihe von Investitionsmöglichkeiten für globale Investoren in verschiedenen Sektoren der neuen Produktivkräfte veröffentlicht.Die Investitionsmöglichkeiten erstrecken sich auf neun Bereiche, darunter synthetische Biologie, Niedrig-Höhen-Wirtschaft, intelligente vernetzte Fahrzeuge mit neuer Energie, Festkörperbatterien, Wasserstoffenergie, Halbleiter der dritten Generation und künstliche Intelligenz, was das Vertrauen der Stadt Changzhou in die weitere Öffnung der Märkte zum Ausdruck bringt.Changzhou, in der Achse des Jangtse-Flussdeltas gelegen, hat sich zu einem wichtigen Standort für die moderne Fertigung in China entwickelt.In den letzten Jahren hat Changzhou dank der verstärkten Bemühungen um die Entwicklung der neuen Energieindustrie und die Förderung neuer, hochwertiger Produktivkräfte die Wertschöpfung seines Industriesektors auf mehr als zwei Billionen Yuan gesteigert, wobei die Wertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes etwa 43 Prozent ausmacht - beide zählen zu den drei größten in der Provinz Jiangsu.In der vom Hurun-Forschungsinstitut auf der Konferenz veröffentlichten Liste "Hurun China New Energy Cities 2024" rangiert Changzhou in Bezug auf Investitionsattraktivität und -konzentration drei Jahre in Folge auf dem ersten Platz unter den Städten des Landes.Changzhou hat seit 2020 insgesamt 10,59 Milliarden US-Dollar (fast 74,25 Milliarden Yuan) an tatsächlich genutztem ausländischem Kapital angehäuft. Wichtige Projekte wie der Weichmagnetismus von ArcelorMittal und das medizinische Gerät von BIOS, einem in Hongkong ansässigen Unternehmen, wurden auf der Konferenz vorgestellt.Darüber hinaus hat Changzhou auf der Konferenz einen mehrsprachigen Leitfaden für Ausländer in Changzhou herausgegeben, der unter anderem praktische Dienstleistungen in den Bereichen Aufenthalt und Wohnen, Arbeit und bequeme Zahlungsmöglichkeiten enthält und die Stadt zu einem offenen und internationalen Ort macht.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342380.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2518604/Changzhou.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-die-ostchinesische-stadt-changzhou-bietet-globalen-investoren-investitionsmoglichkeiten-in-sektoren-mit-neuen-produktivkraften-302262650.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5876394