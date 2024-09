Stuttgart (www.fondscheck.de) - Der Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF (ISIN IE000V0GDVU7/ WKN DBX0TA) zielt darauf ab, die Entwicklung des MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select Index so genau wie möglich abzubilden, so die Börse Stuttgart.Konkret investiere der ETF in Unternehmen mit kleiner, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus 23 entwickelten und 24 Schwellenmärkten. Ausgangsbasis sei der MSCI-ACWI-Investable-Market-Index. Um die relevanten Unternehmen für jedes Ziel zu identifizieren, seien für jedes Nachhaltigkeitsziel verschiedene damit verbundene Themen definiert worden. ...

