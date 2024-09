Der britische Brennstoffzellen-Hot-Stock Ceres Power meldet sich an der Börse eindrucksvoll zurück. Überzeugende Zahlen zum ersten Halbjahr treiben die Aktie seit der Veröffentlichung am vergangenen Freitag mächtig an. Inzwischen beläuft sich das Kursplus in lediglich zwei Handelstagen auf rund 40 Prozent.Demnach steigerte Ceres Power den Umsatz zwischen Januar und Juni um satte 144 Prozent auf 28,5 Millionen Britische Pfund (knapp 34,2 Millionen Euro). Der Bruttogewinn kletterte sogar um satte ...

