© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Eine der größten Sorgen der Rallye an den Aktienmärkten war bei vielen Experten die fehlende Breite. Doch das dritte Quartal gehörte nicht nur Nvidia und Co. Diese Branchen liefen noch besser.Wenn das dritte Quartal am Montag zu Ende geht, steht beim S&P 500 Index ein Plus von rund 5 Prozent zu Buche. Der US-Index hat im dritten Quartal 2024 neue Rekordhöhen erreicht - doch dieses Mal sind es nicht nur die Tech-Giganten, die den Index nach oben treiben. Mehr als 60 Prozent der S&P 500-Unternehmen haben im laufenden Quartal den Index übertroffen, was die bisherigen Bedenken über eine zu stark konzentrierte Rallye entschärft. Das zeigen Daten der Nachrichtenagentur Reuters. Deutlichstes Indiz …