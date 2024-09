In einem Tunnel am russischen Segment der Internationalen Raumstation ISS mehren sich die Lecks. Die Ursache bleibt unklar. Wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilt, gibt es an Bord der ISS zunehmend Grund zur Besorgnis. Denn dort gibt es sich erweiternde Risse und Lecks in einem Tunnel, der das russische Segment der Internationalen Raumstation mit einem Andockstutzen verbindet. ISS verliert immer mehr Luft Das größte Problem daran ist wohl, dass ...

