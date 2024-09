Hamburg (ots) -Der Aufsichtsrat der Sparda-Bank Hamburg eG hat in seiner Sitzung am 18.06.2024 Christian Heins zum neuen Vorstandsmitglied der Sparda-Bank Hamburg bestellt. Der 43-jährige Familienvater ist seit April 2023 als Generalbevollmächtigter und Prokurist für die Bank tätig und war zuvor als Wirtschaftsprüfer beim Verband der Sparda-Banken e.V. beschäftigt.Heins rückt zum 01.10.2024 in den Vorstand auf und übernimmt die Funktion des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. In seiner zukünftigen Position verantwortet er das Controlling/Risikocontrolling, den Bereich Unternehmensentwicklung und Compliance, das Rechnungswesen sowie die Marktfolge-Bereiche.Die Sparda-Bank Hamburg vervollständigt mit diesem Schritt das Vorstandsteam um den Vorstandsvorsitzenden Stephan Liesegang und das Vorstandsmitglied Niels Pirck. "Wir freuen uns, mit Christian Heins eine erfahrene Persönlichkeit für den Vorstand gewonnen zu haben. Er ist durch seine bisherige Tätigkeit als Generalbevollmächtigter und Prokurist bestens mit der Sparda-Bank Hamburg vertraut und kann darüber hinaus auf einen breiten Erfahrungsschatz als Wirtschaftsprüfer zurückblicken. Mit seinem Know-How und seinem Engagement wird Christian Heins den Wachstumskurs unserer Genossenschaftsbank auch in seiner neuen Funktion weiter ausbauen", sagt Ralph Borkowski, Aufsichtsratsvorsitzender der Sparda-Bank Hamburg.Daten und Fakten zur Sparda-Bank Hamburg eGMit einer Bilanzsumme von rund 5,3 Milliarden Euro, rund 265.000 Kundinnen und Kunden sowie etwa 215.000 Mitgliedern ist die Sparda-Bank Hamburg die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet.Als innovatives Kreditinstitut bietet die Sparda-Bank Hamburg moderne, digitale Bankdienstleistungen und ist in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen mit 19 Filialen und persönlicher Beratung für ihre Mitglieder vor Ort. Die auf das Privatkundengeschäft spezialisierte Bank engagiert sich als nachhaltig handelndes Unternehmen für den Umwelt- und Klimaschutz und führt ein breites Spektrum an nachhaltigen Finanzlösungen.Pressekontakt:Sparda-Bank Hamburg eGAxel KrohnTelefon: 040 550055 1513Mail: presse@sparda-bank-hamburg.deOriginal-Content von: Sparda-Bank Hamburg eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17908/5876484