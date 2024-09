London (ots/PRNewswire) -Während Oclean, die Marke, die die Mundpflege neu definiert, immer mehr Anerkennung und Wertschätzung bei Anwendern auf der ganzen Welt erfährt, sind wir weiterhin bestrebt, den Verbrauchern noch bessere Produkte anzubieten. Heute freuen wir uns, die Einführung von drei innovativen Ergänzungen unserer Produktpalette bekannt zu geben - die wiederaufladbare elektrische Zahnbürste Oclean Ease, die intelligente elektrische Schallzahnbürste Oclean X Lite und den Oclean AirPump A10 Water Flosser.Oclean Ease: Der perfekte Einstieg ins elektrische BürstenDie Oclean Ease wurde als perfekte elektrische Zahnbürste für den Einstieg konzipiert und ist ideal für Anwender, die von Handzahnbürsten auf elektrische Zahnbürsten umsteigen. Er verfügt über einen einzigartig gestalteten, staubdichten 2-in-1-Deckel, der sowohl als Bürstengriff als auch als Reiseetui fungiert und so für Komfort und Hygiene sorgt. Mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von 120 Tagen mit einer einzigen Ladung* liefert die Ease bis zu 66.000 Bewegungen/Min. mit Mikrovibrationen für eine effektive und dennoch sanfte Plaqueentfernung.Ausgestattet mit zwei Bürstenmodi, die über eine einzige Taste gesteuert werden, verfügt sie außerdem über einen integrierten intelligenten 2-Minuten-Timer, der Sie dazu anregt, die vom Zahnarzt empfohlene Putzzeit einzuhalten, und der Sie alle 30 Sekunden daran erinnert, den Bürstenbereich zu wechseln. Die Oclean Ease bietet ein hervorragendes, müheloses Putzerlebnis und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für alle, die noch keine Erfahrung mit elektrischen Zahnbürsten haben.Oclean X Lite: Ihre Einführung in das intelligente ZähneputzenFür diejenigen, die bereits elektrische Zahnbürsten verwenden, bietet die Oclean X Lite einen hervorragenden Einstieg in die Welt der intelligenten Zahnbürsten. Dieses Produkt dient als Einstieg in die Oclean Smart Series (X Series), die alle mit einem intelligenten Bildschirm auf dem Gerät ausgestattet sind, der dabei hilft, 8 Zahnputzbereiche zu verfolgen und sofortiges Feedback und Berichte zum Zähneputzen liefert. Oclean X Lite bietet Ihnen auch eine Lösung, um die verpassten Putzstellen mit nur einem Klick zu beseitigen. Es stellt automatisch eine zusätzliche Bürstenführung für diese Bereiche ein, um eine gründliche und vollständige Reinigung zu gewährleisten. Das Oclean X Lite ist perfekt für Menschen, die Einblicke in ihre Zahnputzgewohnheiten erhalten möchten, ohne sich mit einer App verbinden zu müssen.Mit bis zu 40 Tagen Akkulaufzeit* mit einer einzigen Ladung, fünf verschiedenen Bürstenmodi und einer überragenden Reinigungsleistung, angetrieben von einem Magnetschwebebahnmotor mit bis zu 72.000 Bewegungen/Minute. Oclean X Lite bietet ununterbrochenen Zugang zu fortschrittlicher Mundpflege.Oclean AirPump A10: Tragbare Präzision für die kieferorthopädische VersorgungDie tragbare und mit der innovativen AirPump-Technologie von Oclean ausgestattete Oclean AirPump A10 wurde speziell für Verbraucher entwickelt, die kieferorthopädische Geräte verwenden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Zahnseidegeräten mit Wasserdurchfluss, die eine geringe Effizienz und einen hohen Druck aufweisen und möglicherweise Schmerzen verursachen, kombiniert die AirPump-Technologie Luft und Wasser in einem diffusen Strahl, um Nahrungsreste zwischen den Zähnen effektiv und sanft zu entfernen und die Mundgesundheit zu verbessern. Dieser innovative Ansatz reduziert den Druck auf jeden einzelnen Bereich und sorgt so für eine sanfte und komfortable Reinigung, während gleichzeitig Beschwerden und das Risiko von Zahnfleischbluten minimiert werden.Die Oclean AirPump A10 verfügt über ein handtellergroßes, tragbares Design, das so kompakt ist wie ein Smartphone für die Hosentasche und Ihnen jederzeit und überall eine exquisite und elegante Lifestyle-Lösung bietet. Sein kompaktes Design macht ihn zur perfekten tragbaren Lösung für die Mundhygiene unterwegs.Alle drei neuen Produkte sind nach IPX7 wasserdicht, was eine lange Lebensdauer und einen sicheren Einsatz in nassen Umgebungen gewährleistet. Darüber hinaus verfügen sie über Warnmeldungen bei niedrigem Akkustand und Typ-C-Schnellladung für schnelles und bequemes Aufladen.*Geprüft durch 2-minütiges Bürsten, zweimal pro Tag.Informationen zu OcleanOclean wurde 2016 gegründet und ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von benutzerfreundlichen Hightech-Mundpflegegeräten spezialisiert hat. Mit über 300 Patenten und einer Präsenz in mehr als 40 Märkten hat Oclean internationales Ansehen erlangt und wurde mit prestigeträchtigen Designpreisen und Verbraucherauszeichnungen bedacht. 