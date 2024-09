© Foto: Kanchanara - Unsplash.com



Am Krypto-Markt herrscht gute Stimmung. Diese Indizien deuten darauf hin, dass die Bitcoin-Rallye anhalten und unter Umständen bis auf 100.000 US-Dollar weiterlaufen könnte.Bitcoin hat die erste dreiwöchige Gewinnserie seit Februar markiert, mit einem beeindruckenden Preisanstieg von über 21 Prozent in dieser Zeit. Der führende Kryptowert erreichte am 29. September einen Höchststand von fast 66.000 US-Dollar, getrieben durch verstärkte Nachfrage nach Call-Optionen und institutionellen Zuflüssen in US-gelistete Spot-ETFs. Besonders die Ankündigung umfangreicher Stimulus-Maßnahmen in China und die positive Entwicklung des S&P 500 haben dem Bitcoin zusätzlichen Rückenwind verliehen. Das …