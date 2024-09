Straubing (ots) -



Kickl ist ein so gnadenloser Populist, dass niemand mit ihm zusammen regieren will. Wohlgemerkt: mit Kickl. Eine Koalition mit der FPÖ kann sich ÖVP-Kanzler Karl Nehammer durchaus vorstellen. Die politischen Schnittmengen sind etwa in der Wirtschaftspolitik und der Migrationsfrage, die das bestimmende Thema im Wahlkampf war, relativ groß. In jedem Fall größer als in einer von vielen Experten für wahrscheinlich gehaltenen Koalition mit Sozialdemokraten und den liberalen Neos. Doch die Gemeinsamkeiten sind überschaubar, es wäre eine Koalition der Verlierer und die Erfahrungen mit der Ampel in Berlin machen nicht gerade Lust auf Dreierbündnisse. Dennoch besteht die Möglichkeit, und damit hätten Nehammer und die ÖVP im Gegensatz zu FPÖ eine Alternative, was ihnen eine kraftvolle Verhandlungsposition gibt.



