FPT Software erhielt kürzlich im Rahmen der ESGBusiness Awards 2024 den Job Creation Award-Vietnam und konnte damit seinen ersten Sieg bei der Vergabe dieses Preises verbuchen. Mit dieser Auszeichnung wird das unerschütterliche Engagement des Unternehmens für die Förderung von Spitzentalenten in der globalen IT-Branche und die gleichzeitige Schaffung vielfältiger und inklusiver Arbeitsplätze gewürdigt.

FPT Software beschäftigt derzeit über 30.000 Mitarbeiter in 30 Ländern weltweit, verzeichnet eine jährliche Wachstumsrate von 25 und eine für die Branche außergewöhnlich niedrige Fluktuationsrate von 12 %. Im vergangenen Jahr stellte das Unternehmen 12.000 neue Mitarbeiter ein. Durch dieses kontinuierliche Wachstum der Belegschaft unterstützt das Unternehmen maßgeblich das Ziel seiner Muttergesellschaft, der FPT Corporation, bis 2035 eine Million IT-Fachkräfte anzuheuern.

Das Unternehmen hat außerdem proaktiv Möglichkeiten für vietnamesische Mitarbeiter eröffnet, internationale Erfahrungen zu sammeln, sodass derzeit über 3.000 Personen in den ausländischen Niederlassungen des Unternehmens arbeiten. Darüber hinaus hat FPT Software sich sehr darum bemüht, ausländische Talente anzuziehen, und beschäftigt derzeit mehr als 3.500 internationale Mitarbeiter aus 75 Ländern. In seinen Niederlassungen weltweit machen lokale Mitarbeiter durchschnittlich 13 der Belegschaft aus, wobei der Anteil in Europa bei 85 %, in Amerika bei 64 und in Japan, dem größten Auslandsmarkt von FPT Software, bei 30 liegt.

Im Zuge der globalen Expansion von FPT Software und der Erweiterung seiner technischen Fähigkeiten sowie seines Kundennetzwerks bleibt das Unternehmen weiterhin bestrebt, hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und seinen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, an komplexen Projekten für führende Unternehmen weltweit mitzuwirken, insbesondere in stark nachgefragten Sektoren wie der Automobil-, Cloud-, KI- und Halbleiterindustrie.

Die Auszeichnung bei den ESGBusiness Awards 2024 verdankt FPT Software auch seinem Engagement für Vielfalt und Inklusion. Das Unternehmen fördert die Gleichstellung der Geschlechter in allen internationalen Geschäftsbereichen, sodass 39,6 seiner Belegschaft und 33 seiner Führungskräfte Frauen sind.

Das Engagement von FPT Software im Bereich der Personalentwicklung spiegelt sich auch in der Förderung des lebenslangen Lernens und der umfassenden Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Mitarbeiter wider. Die Mitarbeiter absolvieren im Durchschnitt 31,7 Stunden berufliche Weiterbildung pro Jahr und profitieren dabei von Partnerschaften mit führenden Plattformen wie Mila, Udacity, Coursera, Udemy, British Council usw.

Jüngst kündigte das Unternehmen eine Investition in Höhe von 125 Milliarden VND an, um mehr als 3.000 japanischsprachigen IKT-Fachkräften Weiterbildungs- und Karrierechancen anbieten zu können. Diese Initiative, die in der ersten Phase in Zusammenarbeit mit 15 Universitäten gestartet wurde und landesweit umgesetzt werden soll, verdeutlicht das Engagement von FPT Software für die Personalentwicklung, die Förderung einer zukunftsfähigen Belegschaft und die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten, die den Anforderungen der sich ständig weiterentwickelnden IT-Landschaft entsprechen.

Nguyen Tuan Minh, Chief Human Resources Officer von FPT Software, sagte: "Da FPT Software weltweit expandiert, spielen die Förderung hochqualifizierter Arbeitskräfte und die Schaffung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten eine entscheidende Rolle, um den vielfältigen Bedürfnissen unserer Kunden in verschiedenen Branchen gerecht zu werden. Investitionen in Bildung und Ausbildung sowie die Förderung eines dynamischen Arbeitsumfelds haben für uns oberste Priorität. FPT Software hat es sich zum Ziel gesetzt, einen zukunftsfähigen IT-Talentpool aufzubauen und zur Weiterentwicklung dieses Sektors nicht nur in Vietnam, sondern auch weltweit beizutragen."

Die ESGBusiness Awards 2024 zeichneten asiatische Unternehmen aus, die sich durch ihr herausragendes Engagement und ihre Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance, ESG) auszeichnen. In diesem Jahr gingen Bewerbungen von über 100 führenden Unternehmen aus Asien bei dem Programm ein. Die Jury besteht aus Führungskräften und Experten führender Beratungsunternehmen, darunter KPMG, PwC, Ernst Young und die Boston Consulting Group.

FPT Software wurde schon zuvor mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter Great Place to Work®-Zertifizierungen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum, in Japan, den Vereinigten Staaten, Vietnam, Deutschland und auf den Philippinen. Bei den 2024 Stevie® Awards for Great Employers wurde das Unternehmen zuletzt mit dem BRONZE STEVIE® als Employer of the Year ausgezeichnet.

FPT Software, eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation, ist ein globaler Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatzerlös von 1 Mrd. US-Dollar (2023) und mehr als 30.000 Beschäftigten in 30 Ländern.

Das Unternehmen bietet herausragende Dienstleistungen in den Bereichen Advanced Analytics, KI, digitale Plattformen, Cloud, Hyperautomation, IoT, Low-Code und vieles mehr, um bedeutende Geschäftschancen zu nutzen und komplexe Herausforderungen zu bewältigen. FPT Software arbeitet weltweit mit mehr als 1.100 Kunden zusammen, darunter fast 100 Fortune-Global-500-Unternehmen aus Branchen wie Luftfahrt, Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung oder Versorgung. Weitere Informationen unter https://fptsoftware.com/

