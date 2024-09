© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Während das neu eingeläutete Zeitalter der Zinssenkungen die Märkte in Europa, China und den USA beflügelt, steigt in Japan die Sorge für einer weiter restriktiven Politik. Die wichtigsten Charts der Woche im Check!Ralf Malisch, stellvertretender Chefredakteur beim Smart Investor, diskutiert im Interview mit wallstreetONLINE die wichtigsten Charts der Woche. In China sorgt das kürzlich angekündigte Konjunkturprogramm für anhaltend positive Impulse an den Märkten, die von einem Rekord zum nächsten eilen. Malisch betont die Bedeutung dieses Stimulus nicht nur für die asiatischen Märkte, sondern auch für den DAX, wo ähnliche Hoffnungen auf wirtschaftliche Belebung die Kurse antreiben. Trotz …