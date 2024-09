EQS-Ad-hoc: H2 Core AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

H2 Core AG: H2 Core AG passt Prognose für 2024 an



30.09.2024 / 17:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 H2 Core AG passt Prognose für 2024 an Heide, 30. September 2024 - Die Umsatzerwartungen für das Geschäftsjahr 2024 werden auf Grund von zeitlichen Verzögerungen bei avisierten Aufträgen sowie lieferantenseitigen Lieferzeiten auf einen Korridor zwischen EUR 5 und 6 Mio. reduziert bei einer weiter hohen Nachfrage. Dementsprechend reduziert sich die Prognose für den Fehlbetrag vor Steuern auf bis zu EUR -3 Mio. Die Umsatz- und Ergebnissituation der H2 Core Gruppe kann in der Wachstumsphase starken Schwankungen unterliegen auf Grund der relativ hohen Auftragsvolumina und hängt unter anderem von der Entwicklung des Weltmarkts für Grünen Wasserstoff ab, aber auch von der Produktions- und Lieferfähigkeit von Zulieferern. Der Vorstand H2 Core AG Rüsdorfer Straße 8 25746 Heide E-Mail: ir@h2core.com



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Erläuterungsteil Über H2 Core: Die H2 Core Gruppe entwickelt, fertigt und wartet modular konfigurierbare Komplettanlagen zur Erzeugung, Speicherung und Nutzung von grünem Wasserstoff, die durch einfache und schnelle Inbetriebnahme innerhalb kürzester Zeit weltweit an fast jedem Ort zum Einsatz kommen können. Die Lösungen von H2 Core sind skalierbar und zukunftssicher ausgerichtet. Sie lassen sich je nach Bedarf an individuelle Kundenbedürfnisse anpassen sowie um technologische Neuerungen ergänzen. H2 Core liefert auf Basis zuverlässiger Eigenentwicklungen das Know-how und die Produkte für die Umsetzung und erfolgreiche Etablierung wasserstoffbasierter Kernsysteme. Damit leisten die Kunden des Unternehmens einen erheblichen sofortigen Beitrag zu einer weltweit nachhaltigen und ressourcenschonenden Energieversorgung. H2 Core setzt auf eine intensive Zusammenarbeit mit einem globalen Partnernetzwerk und ermöglicht so weltweit eine schnelle Inbetriebnahme der Systeme. Weitere Informationen unter www.h2core.com . Pressekontakt: edicto GmbH Ralf Droz / Doron Kaufmann Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt Tel: +49 (0) 69 905505-54 E-Mail: h2core@edicto.de

