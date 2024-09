Beijing (ots/PRNewswire) -Der chinesische Baijiu-Hersteller Wuliangye hat seine "Harmony Global Tour" nach Europa unternommen und vom 16. bis 25. September in Italien, Frankreich und Österreich kulturelle Austausche, Kunstausstellungen und andere Aktivitäten veranstaltet, um seine von "Harmonie und Schönheit" geprägte Baijiu-Kultur vorzustellen.Mitte September nahm Wuliangye an den Feierlichkeiten der chinesischen Gemeinschaft in Mailand anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der Volksrepublik China und am Abendbankett zum Mittherbstfest in Italien teil. Als Partner auf höchster Ebene und designierte Baijiu-Marke für die Veranstaltung stellte Wuliangye maßgeschneiderte Mondkuchen und den "Wugroni"-Cocktail zur Verfügung, der den 40-Prozent-Wuliangye-Baijiu mit starkem Aroma als Basisspirituose verwendet und die chinesisch-italienische Freundschaft mit der subtilen Mischung aus östlicher und westlicher Food Art fördert.Wuliangye ist Partnerschaften mit italienischen Unternehmen und Organisationen eingegangen. Das Unternehmen hat sich erneut mit der italienischen Spirituosengruppe Camapri Group zusammengetan, um den "Wugroni"-Cocktail weltweit zu vermarkten, und einen intensiven Austausch mit der italienischen Luxusmodemarke Bulgari und der privaten Designschule Istituto Europeo di Design (IED) geführt, um gemeinsam die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auszuloten.In Frankreich unterzeichnete Wuliangye ein Partnerschaftsabkommen mit dem Michelin-Führer und wurde ein Michelin Guide Global Partner. Die Vereinbarung sieht vor, dass beide Seiten gemeinsam außergewöhnliche Geschmackserlebnisse für Gäste aus aller Welt schaffen, indem sie Baijiu auf innovative Art und Weise mit kulinarischen Produkten kombinieren.Der chinesische Baijiu-Hersteller veranstaltete im Musée des Arts Décoratifs im Westflügel des Louvre in Paris eine Ausstellung chinesisch-französischer Kunstwerke, um den 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Frankreich und das Jahr der chinesisch-französischen Kultur und des Tourismus zu feiern. Gezeigt wurden Werke chinesischer und französischer Spitzenkünstler aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei und Kalligrafie, die vom grenzüberschreitenden gegenseitigen kulturellen Lernen erzählen.Als einer der Vertreter der Provinz Sichuan im Südwesten Chinas war Wuliangye auch an den Aktivitäten zur Förderung des Wirtschafts- und Handelsaustauschs zwischen China (Sichuan) und Österreich sowie China (Sichuan) und Frankreich beteiligt.Im Jahr 2023 startete Wuliangye die "Harmony Global Tour" mit dem Ziel, die chinesische Baijiu-Kultur mit der Welt zu teilen sowie den Austausch und die harmonische Koexistenz verschiedener Zivilisationen durch kulturelle, künstlerische und modische Veranstaltungen zu fördern.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342396.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2518806/pic.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-der-chinesische-baijiu-hersteller-wuliangye-unternimmt-eine-globale-kulturaustauschreise-nach-italien-frankreich-und-osterreich-302262776.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5876510