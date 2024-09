Essen, Deutschland (ots/PRNewswire) -Am 27. September feierte die globale Lifestyle-Marke MINISO die große Eröffnung ihres ersten IP-Kollektionsgeschäfts im Einkaufszentrum Limbecker Platz in Essen.Das Geschäft verfügt über ein umfangreiches Produktsortiment, das den Kunden eine vielfältige Auswahl an Spielwaren, Kosmetika, Düften, Haushaltsartikeln und Snacks bietet und eine umfangreiche Kollektion beliebter IPs (Intellectual Property) wie Sanrio und Disney umfasst, wobei IP-bezogene Produkte etwa 70 % des Angebots ausmachen. Das Innendesign des Ladengeschäfts enthält auch beliebte IP-Elemente, um eine skurrile und ansprechende Einkaufsumgebung zu schaffen.Der Limbecker Platz ist eines der größten und modernsten innerstädtischen Einkaufszentren in Deutschland. Das Einkaufszentrum ist bekannt für sein unverwechselbares Design und ist ein Zentrum für Mode, Freizeit und Unterhaltung, das mit der U-Bahn leicht erreichbar ist. Als Teil der laufenden Expansion in Deutschland plant MINISO die Eröffnung weiterer Geschäfte an wichtigen Standorten im ganzen Land, um seine erschwinglichen und trendigen Produkte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.Zur Feier der Eröffnung wurde eine auffällige Installation der ikonischen Disney-Figur Mickey Mouse aufgestellt, die die Kunden dazu einlud, Fotos zu machen und mit der Marke in Kontakt zu treten. Als MINISOs Markenmaskottchen trat Penpen im Geschäft und auf den Essener Hauptstraßen und im Einkaufszentrum auf, interagierte mit den Kunden, posierte für Fotos und verteilte Geschenke, um Freude und Begeisterung zu verbreiten. Die Marke veranstaltete auch ein ganztägiges Unterhaltungsprogramm mit Auftritten eines DJs und Tänzern, die die Atmosphäre anregten und das festliche Erlebnis für die Kunden verbesserten. Um die Kunden noch mehr anzusprechen, gab es am Eröffnungstag Sonderaktionen wie Geschenktüten und Rabatte.Die Eröffnung der Essener Filiale ist Teil der breit angelegten Strategie von MINISO, seine Präsenz in Deutschland auszubauen. In naher Zukunft sollen weitere Filialen in anderen Städten eröffnet werden, darunter auch in renommierten Einkaufszentren wie dem Centro Oberhausen, dem Main-Taunus-Zentrum und dem Ruhr Park Bochum. Die Marke will mehr hochwertige, erschwingliche Produkte und gefragte IP-Kooperationen einführen, um ihren Einfluss auf dem deutschen Markt weiter zu stärken.Diese Neueröffnung ist ein wichtiger Meilenstein in MINISOs kontinuierlicher Expansion auf dem europäischen Markt. Bis Juni 2024 hat die Marke über 240 Geschäfte in ganz Europa eröffnet, unter anderem in Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden. MINISO hat sich auch an ikonischen Orten auf der ganzen Welt einen Namen gemacht, darunter die Champs-Élysées in Paris, die Oxford Street in London und der Times Square in New York, und hat so seinen Bekanntheitsgrad bei jungen Verbrauchern auf der ganzen Welt stetig gesteigert.Mit über 6.800 Geschäften in mehr als 100 Märkten weltweit macht MINISO weiterhin Fortschritte auf dem Weg zu seiner Mission "Life is for fun" und seiner Vision, die weltweit führende IP-Design-Einzelhandelsgruppe zu werden. Um dies zu erreichen, konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf Bezahlbarkeit, Globalisierung und Produktinnovation, wobei der Schwerpunkt auf dem IP-Design liegt. MINISO ist bereits mit fast 100 IPs weltweit eine Partnerschaft eingegangen und unterstreicht damit sein Engagement, den Verbrauchern rund um den Globus kreative und hochwertige Produkte anzubieten.Information zu MINISODie MINISO Group ist ein weltweit tätiger Einzelhändler, der eine Vielzahl von trendigen Lifestyle-Produkten im IP-Design anbietet. Das Unternehmen bedient die Verbraucher in erster Linie über sein großes Netz von MINISO-Geschäften und fördert ein entspannendes, schatzsuchendes und fesselndes Einkaufserlebnis voller reizvoller Überraschungen, das alle Bevölkerungsschichten anspricht. Ästhetisches Design, Qualität und Bezahlbarkeit stehen im Mittelpunkt jedes Produkts in MINISOs breitem Produktportfolio, und das Unternehmen bringt kontinuierlich und häufig Produkte mit diesen Qualitäten auf den Markt. Seit der Eröffnung der ersten Filiale in China im Jahr 2013 hat das Unternehmen seine Flaggschiffmarke "MINISO" zu einer weltweit anerkannten Einzelhandelsmarke ausgebaut und ein umfangreiches Filialnetz weltweit etabliert.