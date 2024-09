Beijing (ots/PRNewswire) -Das chinesische Volk wird weitere bemerkenswerte Errungenschaften erzielen und größere Beiträge zur edlen Sache des Friedens und der Entwicklung der Menschheit leisten. Dies erklärte der chinesische Staatspräsident Xi Jinping am Montag bei einem Empfang in der Großen Halle des Volkes in Beijing zur Feier des 75-jährigen Gründungsjubiläum der Volksrepublik China.https://german.cri.cn/2024/09/30/ARTI7zCd1AbkVCYsw9hb3LSJ240930.shtmlXi betonte, die Partei habe in den 75 Jahren seit der Gründung der Volksrepublik die Menschen aller ethnischen Gruppen des Landes in ihrem unermüdlichen Kampf geeint und angeführt und dabei zwei große Wunder vollbracht: eine schnelle wirtschaftliche Entwicklung und langfristige soziale Stabilität. China habe gewaltige Veränderungen erlebt und die großartige Wiederauferstehung der chinesischen Nation sei in einen unumkehrbaren historischen Prozess eingetreten.Mit einer neuen Reise in einer neuen Ära sei das chinesische Volk dazu verpflichtet, neuen und größeren Ruhm zu schaffen sowie neue und größere Beiträge zur edlen Sache des Friedens und der Entwicklung der Menschheit zu leisten.Man müsse immer am Weg des Sozialismus chinesischer Prägung festhalten, die umfassenden Reformen weiter vertiefen, die Öffnung ausweiten, sich auf die Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung konzentrieren sowie danach streben, das Schicksal der nationalen Entwicklung und des Fortschritts fest in den Händen des chinesischen Volkes zu halten.Zudem müsse man immer auf dem Weg der friedlichen Entwicklung bleiben, das Banner des Friedens, der Entwicklung, der Zusammenarbeit und der Win-Win-Ergebnisse hochhalten sowie sich bemühen, den Frieden, die Ruhe der Welt und den gemeinsamen Fortschritt der Menschheit zu fördern.Die Menschheit teile einen einzigen Planeten und das Schicksal aller Völker sei miteinander verbunden, so der chinesische Staatspräsident weiter. Man solle die gemeinsamen Werte der gesamten Menschheit fördern, für eine gleichberechtigte und geordnete Multipolarität der Welt und eine integrative wirtschaftliche Globalisierung eintreten, die Umsetzung der Globalen Entwicklungsinitiative, der Globalen Sicherheitsinitiative und der Globalen Zivilisationsinitiative vorantreiben sowie sich aktiv an der Reform und dem Aufbau des Systems der Global Governance beteiligen, um so den Aufbau einer Gemeinschaft der Menschheit mit geteilter Zukunft zu fördern.Die Modernisierung chinesischer Art habe nach 75 Jahren harter Arbeit unvergleichlich helle und glänzende Perspektiven eröffnet. Gleichzeitig werde der Weg, der vor China liege, nicht glatt sein und es werde zwangsläufig Schwierigkeiten und Hindernisse geben. Man müsse alle ungewissen und unvorhersehbaren Risiken und Herausforderungen entschlossen meistern. Keine Schwierigkeiten könnten das chinesische Volk daran hindern, voranzukommen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2519473/image_5019926_53015554.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xi-jinping-verspricht-groWere-nationale-errungenschaften-und-beitrage-zu-frieden-und-entwicklung-der-menschheit-302262790.htmlPressekontakt:An Zheng,zhengan@cgtncorp.comOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169281/5876515