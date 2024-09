EQS-News: H2 Core AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

H2 Core AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2024



30.09.2024 / 18:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





H2 Core AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2024 Heide, 30. September 2024 - Die H2 Core AG ("H2 Core", ISIN: DE000A0H1GY2) hat heute ihre Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht . Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 46 % auf 3,1 Mio. Euro von 2,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) lag bei -2,0 Mio. Euro (Vj. -0,3 Mio. Euro) und beinhaltet zuvorderst Aufwendungen für erhöhte Kapitalmarktarbeit und erhöhte Materialaufwendungen für die ersten AEM Flex 120 Anlagen. Das Finanzergebnis wurde im Wesentlichen belastet durch ein negatives Bewertungsergebnis aus Finanzanlagen (-0,4 Mio. Euro). Zwischen Januar und Juni hat H2 Core zahlreiche Projekte bei Kunden weltweit umgesetzt. Unter anderem wurden die Aktivitäten auf dem afrikanischen Telekommunikationsmarkt ausgebaut. Zudem hat H2 Core die Erweiterung der Produktionslinie für mittelgroße industrielle Anlagen gestartet. Mittelfristig plant H2 Core auch die Errichtung erster Großanlagen im Multimegawattbereich. Ein weiteres Highlight im ersten Halbjahr war auch der erfolgreiche Börsengang der Gesellschaft im Juni, mit dem H2 Core zum ersten gelisteten Anlagenbauer von Wasserstoffkomplettsystemen zur Erzeugung, Speicherung und Nutzung von grünem Wasserstoff in Deutschland wurde. Die Sales Pipeline für Wasserstoff-Lösungen von H2 Core ist weiterhin gut gefüllt. Zahlreiche für das zweite Halbjahr 2024 avisierte Projekte verschieben sich aber in das Jahr 2025. H2 Core hat im bisherigen Verlauf der zweiten Jahreshälfte bereits drei AEM Flex 120 ausgeliefert. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei avisierten Aufträgen sowie Verschiebungen auf Lieferantenseite erwartet H2 Core nunmehr einen Umsatz für das Gesamtjahr zwischen 5 und 6 Mio. Euro. Beim Ergebnis vor Steuern wird ein Fehlbetrag von rd. -3 Mio. Euro erwartet. Bislang lag die Umsatzprognose des Unternehmens bei 12,8 bis 13,8 Mio. Euro. Die Prognose für das EBIT lag bisher bei einem Wert zwischen -0,6 Mio. Euro bis +/-0,0 Euro. Ulf Jörgensen, CEO H2 Core AG: " Wir haben mit unserem Börsengang wichtige Weichen für unser langfristiges Wachstum gestellt. Auch wenn es jetzt zu temporären Verzögerungen bei Projekten kommt, ist unsere Sales Pipeline gut gefüllt und wir verzeichnen eine steigende Nachfrage. Unser Ziel ist es, neue Märkte zu erschließen und unser Produktangebot auszubauen. Wir sehen uns mit unseren Lösungen zur Herstellung und Nutzung von grünem Wasserstoff bestens positioniert, um Unternehmen bei der Dekarbonisierung ihrer Geschäftsprozesse nachhaltig zu unterstützen." Über H2 Core: Die H2 Core Gruppe entwickelt, fertigt und wartet modular konfigurierbare Komplettanlagen zur Erzeugung, Speicherung und Nutzung von grünem Wasserstoff, die durch einfache und schnelle Inbetriebnahme innerhalb kürzester Zeit weltweit an fast jedem Ort zum Einsatz kommen können. Die Lösungen von H2 Core sind skalierbar und zukunftssicher ausgerichtet. Sie lassen sich je nach Bedarf an individuelle Kundenbedürfnisse anpassen sowie um technologische Neuerungen ergänzen. H2 Core liefert auf Basis zuverlässiger Eigenentwicklungen das Know-how und die Produkte für die Umsetzung und erfolgreiche Etablierung wasserstoffbasierter Kernsysteme. Damit leisten die Kunden des Unternehmens einen erheblichen sofortigen Beitrag zu einer weltweit nachhaltigen und ressourcenschonenden Energieversorgung. H2 Core setzt auf eine intensive Zusammenarbeit mit einem globalen Partnernetzwerk und ermöglicht so weltweit eine schnelle Inbetriebnahme der Systeme. Weitere Informationen unter www.h2core.com . Unternehmenskontakt: H2 Core AG Rüsdorfer Straße 8 25746 Heide E-Mail: ir@h2core.com Pressekontakt: edicto GmbH Ralf Droz / Doron Kaufmann Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt Tel: +49 (0) 69 905505-54 E-Mail: h2core@edicto.de



30.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com