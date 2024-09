XRP mit deutlichem Lebenszeichen: Was ist vom Coin zu erwarten?

Mit einem Plus von 6 Prozent im 7-Tages-Vergleich zeigt XRP ein deutliches Lebenszeichen und kann dabei seinen Kurs über 0,6 US-Dollar verteidigen. Aktuell liegt der Wert der Währung bei 0,6217 US-Dollar, aufrgund des allgemeinen kurzfristigen Rücksetzers am Markt sinkt auch der XRP-Kurs um 2 Prozent. Denn noch am Wochenende zeigte das Chart einen markanten Ausbruch, was die Herzen der XRP-Army höher schlagen ließ.

XRP Monatschart, Quelle: www.coinmarketcap.com

Wale kauften im großen Stil

Dabei zeigten die Analysen der Blockchain-Tracker wie "Whale Alert", dass Wale in den letzten 10 Tagen über 470 Millionen XRP gekauft haben. Besonders Südkorea scheint großes Interesse an der Währung zu haben, da viele Transaktionen von der Kryptobörse Upbit aus dem asiatischen Land getätigt wurden.

Whale Alert meldete drei derart große Transaktionen: zwei Transaktionen im Wert von jeweils 31 Millionen XRP und eine einzelne Transaktion im Wert von 26 Millionen XRP, die von Upbit auf unbekannte Wallets verschoben wurden.

Ripple whales have bought over 470 million $XRP in the past 10 days! pic.twitter.com/8I3ZWF0cgO - Ali (@ali_charts) September 29, 2024

XRP ist derzeit die am meisten gehandelte Kryptowährung auf Upbit, was auf ein Interesse südkoreanischer Händler hindeutet, die in Kryptokreisen dafür bekannt sind, große Token-Rallyes voranzutreiben; dies erhöht den Kaufdruck und kann die Preise beeinflussen. Dieser Anstieg der XRP-Akkumulation wurde nicht ignoriert und hatte erhebliche Auswirkungen auf den Markt. Der Preis von XRP ist innerhalb weniger Tage deutlich gestiegen, im Wochenvergleich bleiben nun 8 Prozent übrig.

Technische Analyse

Dennoch glaubt die technische Analyse von Coin Codex, dass in den nächsten Tagen ein weiterer markanter Anstieg der Kryptowährung bevorstehen könnte. So glaubt die Plattform, dass durch das bullishe Sentiment und das Handeln der Währung über dem 50- und 200-SMA ein weiterer Anstieg bevorstehen könnte.

XRP Preisaussicht, Quelle: https://coincodex.com/crypto/ripple/price-prediction/

Auch das positive Verhältnis zwischen steigenden und sinkenden Tagen in Kombination mit dem mittlerweile gierigen "Fear and Greed Index" sind Anhaltspunkte für einen weiteren Anstieg. So glaubt die Plattform, dass XRP in den nächsten fünf Tagen auf 0,761 US-Dollar steigen wird und damit knapp 20 Prozent Wertsteigerung verzeichnen könnte. Dennoch zeigt sich in der Prognose danach ein Seitwärtstrend, sodass zum Monatsabschluss im Oktober kein deutlich höherer Wert zu erwarten ist.

Für den aufkommenden Bullrun erwartet die Plattform dennoch, dass sich der Preis von XRP zwischen 0,408 und 2,02 US-Dollar bewegen wird. Abhängig wird der Preisanstieg von XRP definitiv von der allgemeinen Marktsituation bleiben. Sollte Bitcoin wieder entsprechend anziehen und die Gesamtmarktkapitalisierung weiter steigen, werden im Herbst definitiv Altcoins sehr stark vom Marktumfeld profitieren. Dies zeigt sich beispielsweise auch bei Pepe Unchained ($PEPU), einem Token, der den Geist von Meme-Coins mit dem technologischen Fortschritt einer Layer-2-Blockchain verbindet.

Hier zu Pepe Unchained.

Pepe Unchained L2 Sneak Peek!



What we're building is not just a new chain, but an entire ecosystem.



Pepe Unchained L2

Block Explorer

DEX

Bridge

Advanced Analytics

Builder Grants



Pepe Unchained is coming. And it's going to shake up the crypto space. pic.twitter.com/ZVnvgO6MGF - Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 26, 2024

Kombination aus Memecoin und Innovation

Das neue Projekt möchte das virale Thema der Meme-Coins aufgreifen und dabei den technologischen Fortschritt von Ethereum-Layer-2-Lösungen integrieren. Denn als erster Meme-Coin wird der Token eine auf Memes spezialisierte Blockchain launchen. Dabei sprechen die Entwickler wie oben im Tweet zu sehen von einem gesamten Ökosystem, mit eigenem Blockchain-Explorer, dezentraler Börse, Bridging-Möglichkeit zu Ethereum, ausführlicher Analytik und Anreizsystemen für Entwickler. Dies ist ein besonders interessanter Punkt, da sich hier Blockchain-Experten in die Weiterentwicklung einbringen können und dafür Belohnungen von den Herausgebern erwarten dürfen. Damit zeigt sich, dass ein möglichst vielfältiger und breiter Ansatz für die Blockchain erreicht werden möchte.

Denn die meisten Meme-Coins setzen rein auf den viralen Faktor und bringen kaum Neuerungen oder technologischen Fortschritt mit an den Start. In der Vorbereitung auf den bullischen Herbst investieren schon viele Anleger in dieses Projekt, da die Chancen auf gute Renditen vielversprechend sind. Immerhin haben auch die Entwickler bekannt gegeben, dass der Launch des Tokens in der bullischen Phase erfolgen soll, um ein optimales Momentum und steigende Preise für die Investoren zu erreichen. Somit zeigen sich auch Experten und Influencer positiv gegenüber dem Projekt und erwarten einen Anstieg nach dem Start um das 10- bis 100-Fache.

Noch für gut 30 Stunden können Coins auf der offiziellen Website für 0,00989 US-Dollar gekauft werden, ehe der Preis ansteigt und damit weniger Coins für dasselbe Geld erworben werden können. Interessierte sollten sich daher beeilen, um noch vor dem Preisanstieg ihre Token zu sichern.

Hier Pepe Unchained Vorverkaufstoken kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.