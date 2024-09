Anzeige / Werbung

PayPal Aktie: Trendwende gelungen! Der Zahlungsdienstleister unter der Lupe - Kursziele & Bewertung

Die Aktie von PayPal steht seit Jahren im Fokus von Investoren, da der Zahlungsdienstleister als einer der Pioniere des digitalen Zahlungsverkehrs gilt. Seit seiner Gründung hat sich PayPal zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich digitaler Finanztransaktionen entwickelt. Dabei bietet das Unternehmen nicht nur eine Plattform für Online-Zahlungen, sondern auch eine breite Palette von Finanzlösungen, die sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen ansprechen. Nach einem starken Wachstum in den letzten Jahren musste die Aktie von PayPal jedoch in jüngerer Zeit Kursschwankungen hinnehmen, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist, darunter Marktkorrekturen und veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen.

Technisch lässt sich sagen, dass die PayPal-Aktie zwar im mittelfristigen Chartbild unter Druck geraten ist, das Unternehmen jedoch langfristig solide Wachstumsaussichten bietet. Die anhaltende Digitalisierung des Zahlungsverkehrs, die steigende Beliebtheit von Kryptowährungen und die zunehmende globale Vernetzung sind Trends, von denen PayPal profitieren kann. Mit seiner Innovationskraft, seiner starken Marktposition und seinem breiten Angebot an Finanzlösungen ist PayPal gut aufgestellt, um weiterhin ein führender Akteur im Bereich digitaler Finanzdienstleistungen zu bleiben und langfristiges Wachstum zu erzielen. Diesem Wachstum sollen in 2025 auch wieder höhere Gewinne folgen.

Das Chartbild der Aktie, welche aktuell einen Ausbruch formiert, analysieren wir wieder mit dem Freestoxx-Tool.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.