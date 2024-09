Pepe-Unchained-Vorschau verstärkt FOMO und bringt 16,5 Mio. $ ein

Bereits zuvor war Pepe Unchained ($PEPU) der beliebteste Vorverkauf. Nun konnte er das Verkaufstempo noch einmal steigern und mittlerweile 16,5 Mio. USD erzielen. Denn noch vor weniger als einer Woche war der Presale an der Marke von 15 Mio. USD und nun hat er weitere 1,5 Mio. USD eingenommen.

Das große und ungebrochene Interesse an Pepe Unchained deutet auf einen besonderen Coin hin. Zurückzuführen ist dies auf eine Reihe von Gründen. So entwickelt das Team ein spezielles Memecoin-Ökosystem mit Skalierungslösung sowie vielen hilfreichen Tools. Zuletzt wurde das FOMO durch das Vorschauvideo des Angebots zusätzlich vergrößert.

Zudem hat Pepe Unchained das Interesse eines weiteren Wales geweckt. Angesichts dessen und des Countdowns bis zur nächsten Preiserhöhung bleibt Investoren nicht mehr viel Zeit, um sich die Coins zum jetzigen Vorverkaufsangebot für 0,00989 USD zu sichern.

Während sich der Kryptomarkt erholt, sichern sich Wale $PEPU-Coins

Seit der Zinssenkung in den USA und den konjunkturellen Maßnahmen in China scheint der Bitcoin kaum noch haltbar zu sein und bewegt sich auf die Marke von 70.000 USD zu. Bereits in Kürze steht mit dem Uptoper der historisch beste Monat für den Kryptomarkt bevor. Dies könnte Bitcoin und den Rest des Marktes in Richtung neuer Allzeithochs treiben.

Laut den Angaben von Amberdata haben viele Call-Optionen der Investoren einen Ausübungspreis von 75.000 USD. Somit scheinen diese Anleger von einer positiven Entwicklung auszugehen. Aber auch die hohen Mittelzuflüsse in die Bitcoin-ETFs in der vergangenen Woche von mehr als 1 Mrd. USD deuten auf den zunehmenden Optimismus hin.

Daher wenden die Anleger wieder vermehrt ihre Blicke zu den Memecoins und damit zu dem im ersten Halbjahr rentabelsten Kryptosektor. Schließlich haben diese eine höhere Volatilität, was ihnen in Bullenmärkten ein steileres Aufwärtspotenzial verleiht. All dies hat ihnen in diesem Jahr zu ihrer großen Beliebtheit verholfen.

Dies zeigte sich auch bei der Performanz des Sektors, welcher seit dem 7. September seine Marktkapitalisierung von 34,91 Mrd. USD auf gestern 53,25 Mrd. USD gesteigert hat. Heute beträgt sie zwar nur noch 49,66 Mrd. USD, allerdings ist sie dennoch deutlich höher als zu Monatsbeginn.

Einige der gefragtesten Memecoins konnten ebenfalls hohe Kursgewinne verbuchen. Unter anderem stieg Moo Deng um 318,79 %, Non-Playable Coin um 67,85 %, Daddy Tate um 104,25 %, Mother Iggy um 57,37 %, MAGA um 49,89 % und Bonk um 40,21 %. Bis vor der letzten Korrektur standen sie sogar noch höher.

Aber auch dem Presale von Pepe Unchained hat dies genützt. Denn ein weiterer Wal hat 5,2 Mio. $PEPU-Coins für umgerechnet 51.000 USD erworben. Somit schwindet das Angebot der letzten verfügbaren Token noch schneller.

Wal-Transaktionen der $PEPU-Coins | Quelle: Etherscan

Es handelt sich mindestens schon um den zweiten Wal, welcher in diesem Monat $PEPU-Coins gekauft hat. Der letzte Bericht war über einen, der am 9. September für 56.000 USD in Pepe Unchained investiert hat. All diese Entwicklungen deuten auf ein positives Jahresende hin.

Vorschauvideo von Pepe Unchaind bietet erste Einblicke

Die Spannung um Pepe Unchained nimmt weiter zu, während der Presale wöchentlich Coins für mehr als 1,5 Mio. USD verkauft. Sollten bis Mittwoch die 17 Mio. USD erreicht werden, wären es in dieser Woche sogar 2 Mio. USD. Dies scheint angesichts der Wal-Aktivität in greifbarer Nähe zu sein.

Das neue Memecoin-Ökosystem wird bereits von den Investoren heiß erwartet. Denn es soll einige der Probleme von Ethereum und den betroffenen Projekten lösen sowie eine Plattform für all diejenigen bieten, welche ihre Nutzererfahrung optimieren wollen. Dafür kann die Transaktionsgeschwindigkeit um das Hundertfache gesteigert und die Gebühren auf das niedrigste Niveau gebracht werden.

Nun hat das Team von Pepe Unchained ein Vorschauvideo über die verschiedenen Angebote geteilt. In diesem werden unter anderem das Testnet, die Bridge, die DEX und die On-Chain-Analysetools in einem Test vorgestellt. Die Resonanz der Community war außerordentlich positiv.

Pepe Unchained L2 Sneak Peek!



What we're building is not just a new chain, but an entire ecosystem.



Pepe Unchained L2

Block Explorer

DEX

Bridge

Advanced Analytics

Builder Grants



Pepe Unchained is coming. And it's going to shake up the crypto space. pic.twitter.com/ZVnvgO6MGF - Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 26, 2024

Nicht vergessen werden sollten die am 19. September eingeführten Entwickler-Stipendien. Denn über die Kampagne "Frens With Benefits" sollen weitere Teams gefunden werden, welche für ein prosperierendes Ökosystem sorgen. Interessierte können sich mit ihren Projekten beim Pepe Council bewerben, was das künftige Wachstum noch weiter beflügeln könnte.

Mit $PEPU frühzeitig in den optimierten $PEPE investieren

Pepe wurde im vergangenen Jahr im April für einen Preis in Höhe von 0,00000000001057 USD eingeführt. Seitdem ist er bis auf 0,00001076 USD um 101.797.440 % gestiegen. Angesichts seiner tokenomischen Limitierung und mangelnden Geschäftsmodells ist dies umso beeindruckender. Wie stark könnte dann der optimierte Pepe Unchained steigen?

Derzeit steuert er mit seinem Presale auf die Marke von 17 Mio. USD zu. Somit können Investoren noch vor der ersten Listung einsteigen und daher bevor andere ihn in die Höhe treiben konnten. Jedoch sind aufgrund des großen Interesses nur noch wenige rabattierte Coins übrig.

Wenn die Investoren ein so großes Interesse an Pepe Unchained haben, dann stehen die Chancen gut, dass auch die Börsen auf den Coin aufmerksam werden. Schließlich suchen diese nach den Kryptowährungen, welche das meiste Volumen verursachen und somit für Gebühreneinnahmen sorgen.

Mit einer Listung auf Binance könnte sich Pepe Unchained ähnlich spektakulär entwickeln, wie es zuletzt bei First Neiro on Ethereum beobachtet wurde. Dieser hat seine Marktkapitalisierung innerhalb kürzester Zeit von 15 Mio. USD auf über 500 Mio. USD getrieben. Aber auch den alten Pepe hat dies schnell auf ein neues Allzeithoch gebracht.

Ebenso wie die Investoren sind auch die Analysten angesichts des Potenzials von Pepe Unchained begeistert. Unter anderem hat ClayBro den $PEPU-Coin in seinem YouTube-Video näher analysiert.

Bereits jetzt sollen die führenden Kryptobörsen ihr Interesse an Pepe Unchained verkündet haben. All dies deutet auf eine explosive Entwicklung des Coins hin. Dennoch will das Team allen Interessierten die Chance geben, dass sie die $PEPU-Token noch vor der ersten Listung im Vorverkaufsangebot erhalten können.

Bevor sich die Investoren, Nutzer und Entwickler auf die Coins nach der Listung stürzen, können sie nun mit ETH, USDT, BNB und Fiatwährungen auf der Website von Pepe Unchained gekauft werden.

Bemerkenswert sind auch die Sicherheitsüberprüfungen von Coinsult und SolidProof, was dem Ökosystem eine höhere Sicherheit verleiht. Denn es konnten keine schwerwiegenden Probleme mit dem Code identifiziert werden.

Wichtige Neuigkeiten und Aktionen von Pepe Unchained werden auf X und Telegram bekannt gegeben. Ebenso finden sich weitere Informationen über das Projekt auf der Website.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.