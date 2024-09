Krypto News: Bonk und WIF explodieren - Doch neue Memecoins stehen bereit, um den Markt zu erobern!

Am heutigen Montag zeigen sich die Solana-Memecoins Bonk und WIF äußerst bullish. Während der restliche Markt eher schwächelt und Bitcoin und Co deutliche Verluste hinnehmen müssen, gewinnen Bonk und WIF im Tagesvergleich deutlich. Als Nummer 38 der Weltrangliste steigert DogWIFHat um 5,78 Prozent im 24-Stunden-Vergleich, während die Nummer 51 Bonk mit 6,45 Prozent noch mehr Wachstum zeigt. Beide Solana-basierte Memecoins haben somit eine wöchentliche Steigerung von rund 38,5 Prozent erreicht.

Bonk und WIF Stiegeurngen, Quelle: www.coinmarketcap.com

Als Neuling unter den Memecoins reiht sich bald auch der Crypto All Stars Token ($STARS) in die Reihe der Memes ein, wobei er mit seinem neuartigen Konzept des MemeVault Stakings einen völlig neuen Anwendungsbereich im Memecoin-Sektor aufzeigt.

WIF mit starkem Monat

Mit einer Steigerungsrate von 58,3 Prozent zeigt WIF einen äußerst starken Monat, wobei der tatsächliche Anstieg erst ab dem 18. September zu verzeichnen war. Davor handelte der Token in einem Bereich von 1,5 US-Dollar, bis der Ausbruch auf 1,75 US-Dollar erfolgte und er ab dem 26. September über die 2-US-Dollar-Marke stieg.

Technische Faktoren von WIF, Quelle: https://coincodex.com/crypto/dogwifhat/price-prediction/

Die technische Analyse von CoinCodex sieht für den Token allerdings äußerst positiv aus. So erwartet die Plattform einen Anstieg auf über 3 US-Dollar in den nächsten fünf Tagen und bis zum Ende des Oktobers auf 7,68 US-Dollar. Damit würde sich der Preis um 223 Prozent steigern, was unter anderem auf das gierige Marktumfeld zurückgeführt werden kann. Positiv ist außerdem, dass der Kurs bereits über der 50- und 200-Tage-SMA-Marke gehandelt wird. Das Jahreshoch für 2025 gibt die Plattform mit einem sehr breiten Bereich an, wobei sie an Kurse zwischen 2,38 und 11,03 US-Dollar glaubt. Ein Bullrun ist jedenfalls eingepreist, wobei sie im darauffolgenden Jahr von einem Preisrückgang auf 1,99 bis 6,22 US-Dollar ausgeht.

Bonk als Spätstarter

Im Gegensatz zu WIF ist der Solana-Hund Bonk später in die bullische Phase eingestiegen. Erst ab dem 26. September konnten hier deutliche Preissteigerungen verzeichnet werden, womit sich der Preis vom Niveau von 0,000017 US-Dollar auf den aktuellen Wert von 0,000024 US-Dollar steigerte.

Auch hier sieht die technische Analyse weiteres Potenzial. In den nächsten fünf Tagen wird ein Preis von 0,00003049 US-Dollar erwartet, während er bis Ende Oktober ähnlich wie WIF um 220 Prozent auf 0,00007571 US-Dollar steigen könnte. Die Marktgegebenheiten bieten gute Aussichten für den Memecoin.

Technische Faktoren von BONK Quelle: https://coincodex.com/crypto/bonk-token/price-prediction/

Dennoch bleibt für viele Anleger das Problem bestehen, dass sich in der Zwischenzeit kein Kapital aus diesen Memecoins schlagen lässt. Deshalb entwickelt das Team rund um Crypto All Stars das MemeVault Staking, bei dem bereits zu Beginn 11 der größten Memecoins im System für passive Renditen angelegt werden können. Die Entwickler haben eine Möglichkeit geschaffen, nicht nur die nativen $STARS-Token, sondern auch andere Memecoins im ERC-1155 Multi-Token-Standard zu staken.

MemeVault, Quelle: https://cryptoallstars.io/de

Interoperable Standard - ERC-1155

Der ERC-1155 Multi-Token-Standard macht das Ethereum-Umfeld deutlich effizienter, weil er es erlaubt, verschiedene Token-Typen - fungible und nicht-fungible - in nur einem Smart Contract zu verwalten. Das spart nicht nur Speicherplatz, sondern auch Gasgebühren, da mehrere Token in einer einzigen Transaktion verschickt werden können. Besonders in Bereichen wie Gaming und NFTs wird er daher häufig verwendet, wo es oft darum geht, verschiedene Arten von digitalen Gegenständen zu handeln. Mit ERC-1155 wird alles flexibler und günstiger, was es auch für komplexere Blockchain-Projekte wie DeFi immer interessanter macht.

Daher nutzt auch das Crypto All Stars Projekt diesen Standard, um die Vielzahl an Coins abzudecken. Mit einer geschickten Erweiterung schaffen es die Entwickler zudem, das native STARS-System weiter an Investoren zu binden. Wer beispielsweise seine Bonk-Coins bis Ende Oktober staken will, um sie dann zum erwähnten Höchstpreis zu verkaufen, kann zusätzlich $STARS-Token im Staking sperren und damit bis zu dreimal so viele Rewards erhalten. So werden die Investoren motiviert, auch die nativen Token des Ökosystems zu kaufen und zu staken, was die Nachfrage erhöht und den Preis weiter steigen lässt, wovon besonders die Vorverkaufsinvestoren profitieren.

