SHENYANG, China, Sept. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 26. September fiel der Startschuss für die Shenyang-Korea Investment and Trade Expo und die Shenyang South Korea Week 2024 auf der Shenyang New World Expo.



Unter dem Motto "Chancen teilen, Entwicklung gemeinsam planen und die Zukunft gemeinsam gestalten" bietet die diesjährige South Korea Week einen Querschnitt von "2+8+7"-Aktivitäten, darunter Austausch in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Sport sowie Konsumförderung. Ziel der Veranstaltung ist es, die Möglichkeiten der Öffnung Shenyangs gegenüber dem Ausland voll auszuschöpfen und die Zusammenarbeit mit Südkorea zu vertiefen. Eine neue Plattform soll den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen China und Südkorea auf höherer Ebene intensivieren und eine tiefere und umfassendere Kooperation in zahlreichen Bereichen ermöglichen.

Während der fünftägigen South Korea Week präsentieren mehr als 100 südkoreanische Unternehmen, sowohl aus Südkorea als auch mit Niederlassungen in China, über 400 Produkte auf der Shenyang New World Expo.

Nach Aussage eines Verantwortlichen des Shenyang Municipal Commerce Bureau bildet die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit die Grundlage der Beziehungen zwischen China und Südkorea. Südkorea ist zweitgrößter ausländischer Investor in Shenyang und fünftgrößter Handelspartner der Stadt. Das Land ist somit ein wichtiger Kooperationspartner und Motor für die wirtschaftliche Öffnung. Während der diesjährigen South Korea Week wird durch verschiedene Aktivitäten ein intensiver Austausch gefördert, die sich auf die wirtschaftliche Entwicklung und den Bedarf an industrieller Zusammenarbeit zwischen Shenyang und Südkorea konzentrieren. Dazu gehören Seminare mit Unternehmen beider Parteien, Keynote-Vorträge und themenbezogene PR-Veranstaltungen.

Neben wirtschaftlichen Schwerpunkten umfasst die aktuelle South Korea Week auch sieben Aktivitäten zur Förderung des Austausches in den Bereichen Kultur und Sport sowie Veranstaltungen zur Konsumförderung. So findet beispielsweise die chinesisch-koreanische Gastronomiemesse in der Xita Chaoxian Culture Street statt, die als "Paradies für Feinschmecker" bekannt ist. Dort werden DIY-Aktivitäten, Verkostungen koreanischer Gerichte und andere interaktive Aktivitäten angeboten, um die koreanische Küche und ihre besonderen Aromen vorzustellen.

Seit ihrer Premiere im Jahr 2002 hat die South Korea Week bereits 20 Mal stattgefunden und ist zu einem festen Bestandteil der chinesisch-südkoreanischen Zusammenarbeit in Wirtschaft und Kultur geworden. Im April dieses Jahres wurde die South Korea Week zum ersten Mal im Ausland veranstaltet, und zwar als "Korea-Shenyang Activities Week 2024" in Seoul. Damit konnte Shenyang seinen Bekanntheitsgrad und sein Ansehen in Südkorea nachhaltig steigern.

Quelle: Organisationskomitee der Shenyang South Korea Week