Wird der Bitcoin eines Tages den US-Dollar ersetzen? Senator legt Gesetzesentwurf in Ohio vor

Der Bitcoin hat in der Realwirtschaft laut vieler Experten erst einen Bruchteil dessen erreicht, was er noch schaffen könnte. Das scheint auch vielen politischen Entscheidungsträgern auf staatlicher Ebene immer mehr bewusst zu werden. Während Länder wie El Salvador, wo der Bitcoin schon seit 2021 ein gesetzliches Zahlungsmittel ist, das schon lange erkannt haben, scheinen die Möglichkeiten von Kryptowährungen in den USA erst nach und nach in Betracht gezogen zu werden.

In den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich bislang vor allem der Präsidentschaftskandidat Donald Trump für die zahlreichen Möglichkeiten des Kryptomarktes in der Wirtschaft und Politik stark gemacht. Doch es gibt offenbar immer mehr andere Politiker, die erkennen, welche Vorteile der Bitcoin bieten könnte.

Ohios Senator legt Gesetzentwurf zur Steuerzahlung in Bitcoin vor

Der erste Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika, der ein Gesetz verabschiedet hat, das es Bürgern ermöglicht, alle staatlichen Dienstleistungen in Bitcoins zu bezahlen, war vor einigen Wochen Louisiana. Schon damals vermuteten viele Experten, dass bald viele weitere folgen würden und offenbar hatten sie recht damit. Denn wie das Bitcoin Magazine heute auf X (ehemals Twitter) berichtet, hat der Senator von Ohio Niraj Antani heute einen Gesetzentwurf vorgelegt, der es Bürgern bei Verabschiedung des Gesetzes ermöglicht, ihre Steuern künftig in Bitcoin zu bezahlen!

Was bedeutet die Entwicklung in Ohio für den Bitcoin?

Ohio hat mit etwa 11,8 Mio. Einwohnern eine relativ große Bevölkerung, gehört damit aber nicht zu den bevölkerungsreichsten Bundesstaaten der USA. Wie viele der dort lebenden Menschen ihre Steuern künftig in Bitcoins bezahlen werden, lässt sich schwer abschätzen. Daher ist es ebenso schwer abzuschätzen, welche direkten Auswirkungen das auf den Kryptomarkt hat. Die indirekten Auswirkungen könnten aber eine revolutionäre Entwicklung auslösen.

Sollte das System in Ohio gut funktionieren, wovon auszugehen ist, dürfte es nicht lange dauern, bis weitere Bundesstaaten den Innovationen von Ohio und Louisiana folgen. Damit könnte die praktische Nutzung des Bitcoins ein nie gekanntes Ausmaß erreichen. Vor allem, wenn die Bundesstaaten die Bitcoins auch noch als Reserve halten. Den Kryptomarkt könnte das langfristig stützen und eine Kettenreaktion auslösen. Der Anstieg des Bitcoins könnte dabei auch andere Coins, wie etwa Crypto All-Stars ($STARS) mittragen.

