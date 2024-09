London und New York (ots/PRNewswire) -Singletrack, die Plattform für Kapitalmarkt-Engagement und Research-Management, gab heute bekannt, dass der SaaS-Experte Meshach Amuah-Fuster als CEO zu Singletrack gestoßen ist. Singletrack ist eine marktführende CRM-Plattform für Sell-Side-Banker, die den Teams hilft, zu Kunden zu recherchieren, sich vorzubereiten, sie anzusprechen und intensive Beziehungen zu ihnen zu pflegen, was letztlich die Effizienz und den Umsatz der Kapitalmarktteams steigert.Meshach Amuah-Fuster verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in SaaS-Unternehmen in verschiedenen Branchen sowie über eine starke Erfolgsbilanz als Führungskraft der obersten Ebene, die wachstumsstarke Unternehmen leitet.Meshach Amuah-Fuster: "In einem Klima der Möglichkeiten für Kapitalmarktorganisationen, die datengesteuerte Veränderungen vornehmen, bietet Singletrack einen echten Mehrwert. Wir unterstützen eine hohe Rendite für unsere Kunden und helfen intelligenten Kapitalmarktteams, effektiver zusammenzuarbeiten und ihren Kunden einen hervorragenden Service zu bieten.Ich habe bereits gesehen, was für ein starkes Team wir bei Singletrack haben. Unsere Mitarbeiter kümmern sich um einander und um unsere Kunden, die unsere Tools jeden Tag für geschäftskritische Aktivitäten einsetzen. Die Singletrack-Plattform ist wirklich marktführend, und ich freue mich darauf, Teil dieser Geschichte zu sein und meine Fähigkeiten im Wachstum von SaaS-Unternehmen in die nächste Entwicklungsphase von Singletrack einzubringen."Phil Cunningham, Managing Director bei Accel-KKR, sagt: "Der Vorstand von Singletrack freut sich, Meshach im Unternehmen begrüßen zu dürfen. Seine Erfahrung und seine nachweisliche Erfolgsbilanz beim Wachstum von SaaS-Unternehmen werden Singletrack dabei helfen, weiterhin Produktinnovationen und außergewöhnlichen Service für die Kunden zu liefern."Über Singletrack:Singletrack ist die Nr. 1 Engagement-Plattform für führende unabhängige Banken. Mit Niederlassungen in London und New York und mehr als 55 Kunden rund um den Globus ist Singletrack führend im Bereich Kapitalmarkt-Engagement und Research-Management.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2517837/Singletrack_CEO_Meshach_Amuah_Fuster.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2454982/4938604/Singletrack_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/singletrack-begruWt-meshach-amuah-fuster-als-ceo-302263002.htmlPressekontakt:Clare Cavenagh,clare.cavenagh@singletrack.com.Original-Content von: Singletrack, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176543/5876547