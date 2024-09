Eine besondere Multimedia-Ausstellung mit dem Titel "Charming Beijing: The Great Wall, Grand Canal, and Central Axis Across Time and Space , die die drei UNESCO-Welterbestätten Beijings vorstellt, wurde kürzlich in Berlin und Amsterdam eröffnet und stieß beim lokalen europäischen Publikum auf großes Interesse.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240930827107/de/

"Charming Beijing" Exhibition kicked off in Amsterdam, the Netherlands on 28th Sept, celebrates the 30th anniversary of the sister city relationship between Beijing and Amsterdam. (Photo: Business Wire)

Die vom Informationsbüro der Stadt Beijing organisierte Ausstellung bietet eine Vielzahl interaktiver Inhalte, darunter digitale Filme des Encyclopedia of China Publishing House, Foto- und Videoarbeiten der Beijinger Zentralachse, traditionelle chinesische Holzarbeiten sowie Live-Aufführungen der Peking-Oper und traditioneller chinesischer Tänze.

Mit dieser Ausstellung wird auch das 30. Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Beijing und Amsterdam gefeiert.

Während der Veranstaltung am vergangenen Samstag in Amsterdam sagte Zhang Ji, stellvertretender Direktor der Werbeabteilung des CPC-Kommunistischen Parteikomitees der Stadt Beijing: "Obwohl Beijing und Amsterdam auf verschiedenen Kontinenten liegen, sind beide Städte für ihren einzigartigen Charme und ihr reiches kulturelles Erbe bekannt. Insbesondere der Große Kanal von Beijing und das Kanalsystem von Amsterdam symbolisieren die tiefgreifenden kulturellen und historischen Verbindungen zwischen den beiden Städten."

Dr. Mariska Stevens, Forschungsdirektorin der EuSino-Stiftung, schloss sich dieser Meinung an: "Die Beziehung zwischen Beijing und Amsterdam ist mehr als erfolgreich und inspirierend. Beide Städte sind wahre Schatzkammern einzigartiger kultureller Aspekte."

Die Ausstellung in Berlin markiert auch das 30-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Beijing und Berlin. In seiner Rede in Berlin hob Zhang die starken Kooperationsbeziehungen in Bereichen wie Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie sowie kulturelle Bildung zwischen den beiden Städten in den letzten drei Jahrzehnten hervor.

"Wir haben im Laufe der Jahre gemeinsame Entwicklungschancen genutzt und das gegenseitige Verständnis und Vertrauen gestärkt", bemerkte Zhang.

Die deutsche Sinologin Prof. Dr. Mechthild Leutner lobte die Ausstellung und stellte fest, dass Beijing die Essenz der Geschichte und Kultur Chinas repräsentiert. "Diese Ausstellung fängt die Veränderungen und Kontinuitäten in der Entwicklung Chinas auf wunderbare Weise ein", sagte sie.

Laut den Organisatoren wird die Ausstellung in beiden Städten mehrere Tage lang laufen und voraussichtlich insgesamt mehr als zehntausend Besucher anziehen. Diese Ausstellung soll in Zukunft auch in weiteren internationalen Partnerstädten zu sehen sein, um den kulturellen Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Beijing und seinen Partnern weltweit weiter zu fördern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240930827107/de/

Contacts:

Eason Zhou

E-Mail: evisionsinfo@gmail.com