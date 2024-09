FDC3 läutet eine neue Ära der Buy-Side- und Sell-Side-Konnektivität ein, da Branchenführer die Einführung des offenen Standards in ihren Finanz-Desktop-Plattformen ankündigen

NEW YORK CITY, NY / ACCESSWIRE / 30. September 2024 / Die Fintech Open Source Foundation (FINOS), das Finanzdienstleistungsdach der Linux Foundation, gab auf dem heutigen Open Source in Finance Forum New York (OSFF NY) bekannt , dass die Aladdin-Plattform von BlackRock und Open Source https://pr.report/34cd von Morgan Stanley erfolgreich die FDC3 2.0-Konformität erlangt haben und sich damit in die wachsende Liste der FINOS FDC3-zertifizierten Plattformen einreihen.

Darüber hinaus wurden während der Eröffnungsvorträge der OSFF NY öffentliche Erklärungen führender Anbieter von Finanzdaten und -analysen wie der London Stock Exchange Group (LSEG) und S&P Global Market Intelligence präsentiert, die das FDC3-Protokoll in kundenorientierten Anwendungen implementieren. Diese Unternehmen schließen sich den über 30 börsennotierten Unternehmen an, die als FDC3-Standardnutzer gelistet sind, sowie den schätzungsweise Tausenden von internen Anwendungen, die auf dem offenen Standard basieren.

https://pr.report/34cg (Financial Desktop Connectivity and Collaboration Consortium) ist ein offener Standard, der von FINOS gehostet wird und 2018 ins Leben gerufen wurde, um die Interoperabilität von Desktop-Anwendungen im Bereich Finanzdienstleistungen zu verbessern. Er hat sich schnell zu einem anerkannten branchenübergreifenden Konnektivitätsstandard entwickelt.

"FDC3 hat deutlich an Dynamik gewonnen, wie diese neuen Konformitäts- und Adoptionsergebnisse belegen", sagte Madeleine Dassule, Partner und CIO Infrastructure Platform bei Wellington Management, Vorsitzende des FINOS Governing Board und FDC3 Executive Sponsor. "Und wir freuen uns sehr, dass Innovationen wie FDC3 für das Web und FDC3 Identity and Security von der Open-Source-Community vorangetrieben werden."

"Dass Branchenführer wie BlackRock und Morgan Stanley jetzt von FINOS als FDC3 2.0-konform zertifiziert wurden, ist ein wichtiger Meilenstein, da dies zweifellos den Netzwerkeffekt, den FDC3 bereits jetzt verzeichnet, exponentiell steigern wird", sagte Gabriele Columbro, Executive Director von FINOS. "In Kombination mit der Übernahme durch führende Finanzdatenplattformen ist dies ein Wendepunkt, der die seit langem bestehenden Branchensilos und die Bindung an Anbieter durchbricht."

Ein entscheidender Schritt vorwärts in der Brancheninteroperabilität

Die Herausforderungen und der Ressourcenverbrauch, mit denen Finanzdienstleister seit Jahren im Bereich der Interoperabilität von Finanztechnologien konfrontiert sind, werden durch die Verpflichtung zu offenen Standards direkt angegangen.

Für BlackRock stellt der Zertifizierungsprozess unter der Leitung von Sitija Sarkar, Tech Fellow, Managing Director und FINOS-Vorstandsmitglied, sicher, dass Anwendungen von Drittanbietern, die dem FDC3-Standard entsprechen, unabhängig vom Anbieter nahtlos mit Aladdin-Anwendungen interagieren können. Diese Interoperabilität ist für die Optimierung von Arbeitsabläufen und die Steigerung der Produktivität von entscheidender Bedeutung.

"Im Zentrum der Fintech-Innovation steht die Fähigkeit, verschiedene Finanzsysteme nahtlos zu integrieren, und Open Source beschleunigt dies, indem es die Zusammenarbeit und Transparenz in der gesamten Branche fördert. BlackRock ist stolz darauf, die FDC3 2.0-Konformitätszertifizierung für unsere Aladdin-Plattform zu erhalten", sagte Lance Braunstein, Senior Managing Director und Leiter der Aladdin-Technik. "Die FDC3-Standards werden eine nahtlose Interoperabilität und effiziente Arbeitsabläufe gewährleisten und das Aladdin-Ökosystem zukunftssicher machen, sodass Kunden schneller, sicherer und flexibler bedient werden können."

Für Morgan Stanley zeigt die Konformität, welche strategische Bedeutung das Unternehmen FDC3 beimisst. Allein in diesem Jahr hat das Unternehmen die Mitverantwortung für die Pflege des FDC3-Standards übernommen und .NET-Bindungen sowie Beiträge zu FDC3 2.2 beigesteuert. Es ist wichtig zu erwähnen, dass das neu zertifizierte ComposeUI selbst ein in der Entwicklung befindliches Open-Source-Projekt von Morgan Stanley ist.

"Die Erlangung der FDC3 2.0-Konformitätszertifizierung ist ein bedeutender Meilenstein für Morgan Stanley und ein Schritt auf unserem Weg, die FDC3-Interoperabilität in unserem gesamten Anwendungsportfolio zu ermöglichen, das eine Reihe von Programmiersprachen und Plattformen abdeckt", sagte Brian Ingenito, Executive Director und Distinguished Engineer bei Morgan Stanley. "Wir sind davon überzeugt, dass offene Standards wie FDC3 unerlässlich sind, um neue Szenarien und Effizienzsteigerungen bei der Benutzererfahrung auf dem Desktop sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für unsere Kunden zu erschließen."

Morgan Stanley engagiert sich neben FDC3 aktiv in einer Vielzahl von FINOS-Open-Source-Projektgemeinschaften, darunter Common Cloud Controls, Open Source Readiness, AI Readiness, Architecture as Code, TraderX, BankerX und Zenith.

Auf der OSFF in New York demonstrierten Morgan Stanley und Wellington Management außerdem unternehmensübergreifende, streng vertrauliche FDC3-Interoperabilitäts-Anwendungsfälle, wodurch die Reichweite und Anwendbarkeit des Standards weiter ausgebaut wurde.

FDC3 2.2 ermöglicht Anwendungsfälle über den Desktop hinaus, GenAI beschleunigt den Standard

Die FDC3-Community hat außerdem die neu verabschiedete FDC3 2.2-Spezifikation vorgestellt, die auf der OSFF NY vorgeführt wird. Wichtig ist, dass diese ein Protokoll enthält, das es FDC3-Anwendungen ermöglicht, standardkonform in Browsern zu arbeiten. Dies ist besonders spannend, da es die Möglichkeit eröffnet, FDC3 über seinen ursprünglichen Einsatzbereich des Händler-Desktops hinaus für eine breitere Palette von Finanz- und anderen Anwendungsfällen zu nutzen.

In Verbindung mit seinem Open-Source-Charakter, der die Schulung großer Sprachmodelle ohne IP-Bedenken ermöglicht, ist FDC3 bestens aufgestellt, um eine hochproduktive Entwicklung einer neuen Generation von Finanz-Workflows auf der Basis einer nahtlosen, standardbasierten Konnektivität in der gesamten Branche zu ermöglichen.

"Die Integration von Copilot FDC3 ermöglicht neue und integrierte Arbeitsabläufe und zukünftige Agentic-Funktionen mit erstklassigen Desktop-Apps", so Jared Lambert, Principal Group Program Manager bei Microsoft.

Über FDC3

FDC3 (Financial Desktop Connectivity and Collaboration Consortium) ist ein offener Standard für die Interoperabilität von Desktop-Anwendungen im Bereich Finanzdienstleistungen. Durch die Schaffung eines universellen Rahmens für die Kommunikation und den Datenaustausch von Desktop-Anwendungen ermöglicht FDC3 den Benutzern die Integration mehrerer Tools und Plattformen in Echtzeit, ohne dass eine benutzerdefinierte Integration erforderlich ist. Dieser Standard beschleunigt die Effizienz von Arbeitsabläufen, reduziert die Komplexität und fördert Innovationen, indem er Unternehmen in die Lage versetzt, ihre bestehenden Technologie-Ökosysteme zu nutzen, um schnellere und kohärentere finanzielle Einblicke und Entscheidungsfindungen zu ermöglichen. Die Version 2.0 des Standards führte verbesserte Funktionen für die nahtlose Integration und Kommunikation zwischen verschiedenen Anwendungen auf den Finanzdesktops ein.

Weitere Informationen über FDC3 und wie Sie sich beteiligen können oder wie Sie FINOS als Mitglied beitreten können, finden Sie unter fdc3.finos.org und auf der Seite "Member Benefits". FINOS ermutigt auch Finanzinstitute und Technologieanbieter, eine FDC3-Zertifizierung anzustreben, um die branchenweite Interoperabilität zu verbessern.

Über FINOS

https://pr.report/34ck (The Fintech Open Source Foundation) ist eine gemeinnützige Organisation, deren Ziel es ist, die Einführung von Open Source, offenen Standards und kollaborativen Softwareentwicklungspraktiken im Finanzdienstleistungssektor zu fördern. Sie ist das Zentrum für Open-Source-Entwickler und die Finanzdienstleistungsbranche, um neue Technologieprojekte zu entwickeln, die einen nachhaltigen Einfluss auf den operativen Geschäftsbetrieb haben. Als Plattform, die den gesetzlichen Vorschriften entspricht, ermöglicht die Organisation Entwicklern dieser konkurrierenden Unternehmen die Zusammenarbeit an Projekten, die sich gut für eine gemeinsame Nutzung eignen. Sie hat Codebasis-Beiträge sowohl von Unternehmen der Kauf- als auch der Verkaufsseite ermöglicht und zählt über 50 große Finanzinstitute, Fintechs und Technologieberatungsunternehmen zu ihren Mitgliedern. FINOS ist auch Teil der Linux Foundation, der größten Organisation für gemeinsam genutzte Technologie weltweit. Machen Sie mit und werden Sie Mitglied bei FINOS.

